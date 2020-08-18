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اقتصاد

رغم أزمة كورونا.."التعمير والإسكان" يحقق مليار جنيه بنهاية النصف الأول من العام الجاري

الثلاثاء 18/أغسطس/2020 - 02:31 ص
بنك التعمير والاسكان
بنك التعمير والاسكان
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احمد عبد القوى

أظهرت نتائج أعمال بنك التعمير والإسكان عن النصف الأول من 2020 نجاح الإدارة العليا للبنك في إدارة الأزمة الناتجة عن تداعيات جائحة كورونا باحترافية وذلك تحت رئاسة حسن غانم مما أسهم في الحفاظ على مركز مالي قوي يدعمه خطة استراتيجية ورؤية واضحة أدت الي تحقيق أرباحا ومستويات مالية مستقرة، في ظل ظروف استثنائية شديدة وازمة اقتصادية يمر بها العالم أجمع منذ بداية جائحة كورونا مع استمرار تطبيق الإجراءات الاحترازية على كافة الأنشطة الاقتصادية التجارية لاحتواء الأزمة والتخفيف من حدتها. 



أشار حسن غانم رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب ان البنك قد استطاع تحقيق مؤشرات مالية جيدة في ظل الظروف الاقتصادية القائمة وذلك عن الستة أشهر الماضية والمنتهية في يونيو. 



وأفصح غانم ان أجمالي أرباح البنك قبل الضرائب بلغت 1.3 مليار جنيه بينما سجلت ودائع العملاء 38.6 مليار جنيه وحققت محفظة قروض وتسهيلات العملاء نسبة نمو 8.6% لتصل الي 21.4 مليار جنيه بنهاية يونيو 2020 مقابل 19.7 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2019 وبلغت حقوق المساهمين 6.5 مليار جنيه مقابل 6 مليار جنيه بنهاية ديسمبر الماضي بزيادة تقدر بنسبة 8 %.



وقال تعقيبا على نتائج اعمال البنك خلال النصف الأول من عام 2020 ان البنك مستمر في اتخاذ الإجراءات الاستباقية التي بدأها منذ الربع الأول من 2020 عن طريق تدعيم مخصصات العملاء بالمرحلتين الاولي والثانية، لزيادة التغطية تحسبا لتراجع جودة الائتمان خلال الفترة القادمة



وأضاف انه تم تدعيم مخصص الخسائر الائتمانية المتوقعة في الربع المالي الثاني بإجراءات أكثر تحوطًا حتى انتهاء فترة تأجيل استحقاقات العملاء، ولحين وضوح الاداء الفعلي للمحفظة الائتمانية وانتظام العملاء في السداد.



وأكد غانم علي الالتزام الكامل للبنك بأن يكون في مقدمة البنوك المصرفية الكبرى في مصر وفقا لاستراتيجية توسعية واضحة وطموحة في تقديم خدمات التجزئة المصرفية التنافسية والانتشار الجغرافي في كافة محافظات مصر.


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