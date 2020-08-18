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رياضة

حمدى فتحي يوجه رسالة دعم لمحمود متولى.. شاهد

الثلاثاء 18/أغسطس/2020 - 04:16 ص
محمود متولي
محمود متولي
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مصطفى كرم
وجه حمدي فتحي لاعب النادي الأهلي الدعم لصديقة بالفريق حمدي فتحي بعد تعرضة للإصابة في مباراة امس امام فريق أسوان في اطار مواجهات بطولة الدوري.

ونشر حمدي فتحي عبر خاصية استوري بحسابه بـ إنستجرام صورة لمحمود متولي وعلق عليها قائلا " الف سلامة عليك يا حبيبي وان شاء الله ترجع اقوى واحسن".


يذكر أن الأهلي حقق  الفوز على أسوان  بثلاثة أهداف دون رد، في المباراة التي أقيمت على استاد القاهرة ضمن منافسات الجولة الـ20 في بطولة الدوري الممتاز.



بهذا الفوز رفع الأهلي رصيده إلى 56 نقطة، ليحكم قبضته على صدارة مسابقة الدوري الممتاز، وبفارق 18 نقطة عن أقرب منافسيه، فيما توقف رصيد أسوان عند 19 نقطة
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