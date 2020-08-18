حمدى فتحي يوجه رسالة دعم لمحمود متولى.. شاهد

وجه حمدي فتحي لاعب النادي الأهلي الدعم لصديقة بالفريق حمدي فتحي بعد تعرضة للإصابة في مباراة امس امام فريق أسوان في اطار مواجهات بطولة الدوري.





ونشر حمدي فتحي عبر خاصية استوري بحسابه بـ إنستجرام صورة لمحمود متولي وعلق عليها قائلا " الف سلامة عليك يا حبيبي وان شاء الله ترجع اقوى واحسن".









يذكر أن الأهلي حقق الفوز على أسوان بثلاثة أهداف دون رد، في المباراة التي أقيمت على استاد القاهرة ضمن منافسات الجولة الـ20 في بطولة الدوري الممتاز.











