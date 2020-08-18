الأرصاد: تحسن كبير في درجات الحرارة بداية من الخميس القادم.. فيديو

أكد محمود شاهين، مدير مركز التحاليل والتنبؤات الجوية، أن هناك تحسنا كبيرا في درجات الحرارة اليوم وغدا، على أن تكون درجة الحرارة العظمي 35 والصغرى تتراوح بين 25 و24 درجة مئوية.





وأضاف محمود شاهين، عبر مداخلة هاتفية لبرنامج "صباح البلد"، المذاع على فضائية صدى البلد، ويرأس تحريره الكاتب الصحفي أحمد حمدي، أن درجات الحرارة خلال العام الحالي تشهد استقرارا كبيرا عن الأعوام السابقة، موضحا تحسن أكبر في درجات الحرارة بدءا من يوم الخميس القادم.





وأشار مدير مركز التحاليل والتنبؤات الجوية، إلى أن حركة الأمواج مستقرة على سواحل البحر المتوسط، خلال الأسبوع الحالي، لافتا إلى أنه على الرغم من ارتفاع الرطوبة في المناطق الساحلية إلى أن درجات الحرارة تشهد انخفاضا ملحوظا.





ولفت "شاهين"، إلى أن منطقة خليج السويس تشهد ارتفاعا طفيفا في حركة الأمواج، وارتفاع أكبر في درجات الحرارة، عن سواحل البحر المتوسط.