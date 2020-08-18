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درجات الحرارة المتوقعة اليوم الثلاثاء 18-8-2020 بالقاهرة والمحافظات

الثلاثاء 18/أغسطس/2020 - 08:36 ص
الأرصاد الجوية
الأرصاد الجوية
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هاجر إبراهيم
استعرض برنامج "8 الصبح" المذاع على قناة "dmc"، تقريرًا مفصلا بـ درجات الحرارة المتوقعة اليوم الثلاثاء 18- 8- 2020، في القاهرة  والمحافظات.

وتتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد اليوم   الثلاثاء، طقسا حارا رطبا على القاهرة والوجه البحرى، والرياح معتدلة،  وشبورة مائية صباحا،  فيما تشهد السواحل الشمالية طقسا معتدلا وشبورة مائية صباحا، مائل للحرارة والرياح معتدلة تنشط على السواحل الغربية، فيما تصل معدلات الرطوبة بالقاهرة والوجه البحرى 82 % .

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:

 

الصغرى العظمى
 
درجات الحرارة فى القاهرة الصغرى 24 والعظمى 34
 
درجات الحرارة فى شبين الكوم الصغرى 24 والعظمى 36
 
درجات الحرارة فى طنطا الصغرى 24 والعظمى 34
 
درجات الحرارة فى دمنهور الصغرى 25 والعظمى 33
 
درجات الحرارة فى الإسكندرية الصغرى 25 والعظمى 31

درجات الحرارة فى بلطيم الصغرى 25 والعظمى 31

درجات الحرارة فى مطروح الصغرى 24 والعظمى 30
 
درجات الحرارة فى السلوم الصغرى 23 والعظمى 32
 
درجات الحرارة فى سيوة الصغرى 21 والعظمى 37
 
درجات الحرارة فى بورسعيد الصغرى 25 والعظمى 31
 
درجات الحرارة فى دمياط الصغرى 25 والعظمى 31
 
درجات الحرارة فى الزقازيق الصغرى 25 والعظمى 34
 
درجات الحرارة فى الاسماعيلية الصغرى 22 والعظمى 35
 
درجات الحرارة فى السويس الصغرى 24 والعظمى 35
 
درجات الحرارة فى العريش الصغرى 23 والعظمى 32   
 
درجات الحرارة فى رفح الصغرى 23 والعظمى 32

درجات الحرارة فى شرم الشيخ 30 والعظمى 38

درجات الحرارة بالغردقة الصغرى 29 والعظمى 39 

درجات الحرارة فى أسيوط الصغرى 25 والعظمى 38
 
درجات الحرارة فى سوهاج الصغرى 25 والعظمى 39

درجات الحرارة فى الأقصر الصغرى 27 والعظمى 41   
 
درجات الحرارة فى أسوان الصغرى 29 والعظمى 42    
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