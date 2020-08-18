درجات الحرارة المتوقعة اليوم الثلاثاء 18-8-2020 بالقاهرة والمحافظات

استعرض برنامج "8 الصبح" المذاع على قناة "dmc"، تقريرًا مفصلا بـ

المتوقعة اليوم الثلاثاء 18- 8- 2020، في القاهرة والمحافظات.





وتتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد اليوم الثلاثاء، طقسا حارا رطبا على القاهرة والوجه البحرى، والرياح معتدلة، وشبورة مائية صباحا، فيما تشهد السواحل الشمالية طقسا معتدلا وشبورة مائية صباحا، مائل للحرارة والرياح معتدلة تنشط على السواحل الغربية، فيما تصل معدلات الرطوبة بالقاهرة والوجه البحرى 82 % .



