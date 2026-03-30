السياحة ترعى بطولتي كأس العالم للسباحة في المياه المفتوحة وكأس مصر للفروسية

قامت وزارة السياحة والآثار، ممثلة في الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، برعاية بطولة كأس العالم للسباحة في المياه المفتوحة 2026، إحدى جولات سلسلة كأس العالم المعتمدة من الاتحاد الدولي للألعاب المائية (World Aquatics)، إلى جانب بطولة كأس مصر للفروسية 2026، وذلك بمنطقة سوما باي بمحافظة البحر الأحمر.

السياحة الرياضية

وأكد شريف فتحي وزير السياحة والآثار، على أن رعاية الوزارة لهذه الفعاليات يأتي في إطار استراتيجية الوزارة الرامية إلى تنويع المنتج السياحي المصري تحت شعار "مصر.. تنوع لا يُضاهي"، مشيراً إلى أهمية السياحة الرياضية لما لها من قدرة على جذب أنماط جديدة من السائحين، فضلاً عن إبراز المقاصد السياحية المصرية كوجهات قادرة على استضافة كبرى الفعاليات الدولية.

كما أكد على أهمية التعاون والتكامل بين مختلف الجهات المعنية، سواء الحكومية أو القطاع الخاص أو الاتحادات الرياضية، لتنظيم فعاليات على أعلى مستوى من الاحترافية، بما يعكس الصورة الحضارية لمصر ويعزز من مكانتها على خريطة السياحة العالمية.

وأكد الدكتور أحمد يوسف الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، أن رعاية الهيئة لهذه البطولات تأتي في إطار حرصها على دعم الفعاليات الرياضية والسياحية التي تسهم في الترويج للمقصد السياحي المصري وتعزيز الحركة السياحية الوافدة، خاصة في ظل ما تمتلكه مصر من مقومات متنوعة تؤهلها لاستضافة كبرى الفعاليات الدولية والإقليمية، مؤكدًا أن تنظيم هذه البطولات بإحدى أبرز الوجهات السياحية المصرية يبعث برسالة واضحة للعالم عن أمن واستقرار المقصد المصري وقدرته على تنظيم الفعاليات الدولية باحترافية عالية.

وقد أُقيمت بطولة كأس العالم للسباحة في المياه المفتوحة 2026 بالتعاون مع شركة أبو سوما للتنمية السياحية، وشارك بها هذا العام 30 اتحادًا وطنيًا من خمس قارات، بإجمالي 124 رياضيًا، بالإضافة إلى عدد من المسئولين الفنيين والإداريين والحكام الدوليين. وأُقيمت مباريات البطولة للعام الرابع على التوالي في مارينا سوما باي المطلة على ساحل البحر الأحمر، حيث تضمن البرنامج الرياضي سباق 10 كيلومترات للرجال والسيدات، إلى جانب سباق التتابع المختلط للفرق.

أما بطولة كأس مصر للفروسية 2026، التي أُقيمت بالتعاون مع شركة أبو سوما للتنمية السياحية وبالشراكة مع الاتحاد المصري للفروسية، تُعد من أبرز البطولات الوطنية المعتمدة في هذا المجال، حيث شارك بها نخبة من أفضل الفرسان والأندية المصرية، وفق معايير تنظيمية ومهنية تتماشى مع اشتراطات الاتحاد المصري للفروسية، بما يعكس التطور المتنامي في تنظيم البطولات الرياضية المتخصصة داخل مصر.

