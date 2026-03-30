قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
رسالة طمأنة| الحكومة أمام البرلمان: لا مساس بالعاملين في شركات قطاع الأعمال
رئيس الوزراء يتابع الاستعدادات الجارية للموسم الحالي لتوريد القمح المحلي
6 قرارات عاجلة من المجلس الأعلى للأزهر لترشيد الكهرباء
عدوان إسرائيلي على الجيش اللبناني.. استشهاد جندي وإصابة خمسة بمدينة صور
وزير الخارجية: تعاون مع كندا لدعم جهود مصر لتطوير التعليم العالي وربطه باحتياجات سوق العمل
هل يُشرع التأمين على الأدعية الصادرة عن الذكاء الاصطناعي؟.. الإفتاء تجيب
التصعيد يتسارع .. بيان عاجل من الناتو بشأن اختراق صاروخ باليستي إيراني لأجواء تركيا
هل الأربعاء والخميس إجازة للحكومة والقطاع الخاص بسبب السيول والأمطار الغزيرة؟
أسعار السجائر اليوم 30 مارس 2026 في مصر.. قائمة محدثة
قمة ثلاثية في جدة.. السعودية والأردن وقطر تبحث تداعيات التصعيد العسكري بالمنطقة
وظائف خالية براتب 30 ألف جنيه.. قدم الآن
الرقابة المالية تصدر توجيهات للشركات والجهات الخاضعة لها بضوابط العمل عن بُعد
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار البلد

السياحة ترعى بطولتي كأس العالم للسباحة في المياه المفتوحة وكأس مصر للفروسية

محمد الاسكندرانى

قامت وزارة السياحة والآثار، ممثلة في الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، برعاية بطولة كأس العالم للسباحة في المياه المفتوحة 2026، إحدى جولات سلسلة كأس العالم المعتمدة من الاتحاد الدولي للألعاب المائية (World Aquatics)، إلى جانب بطولة كأس مصر للفروسية 2026، وذلك بمنطقة سوما باي بمحافظة البحر الأحمر.

وأكد شريف فتحي وزير السياحة والآثار، على أن رعاية الوزارة لهذه الفعاليات يأتي في إطار استراتيجية الوزارة الرامية إلى تنويع المنتج السياحي المصري تحت شعار "مصر.. تنوع لا يُضاهي"، مشيراً إلى أهمية السياحة الرياضية لما لها من قدرة على جذب أنماط جديدة من السائحين، فضلاً عن إبراز المقاصد السياحية المصرية كوجهات قادرة على استضافة كبرى الفعاليات الدولية.

كما أكد على أهمية التعاون والتكامل بين مختلف الجهات المعنية، سواء الحكومية أو القطاع الخاص أو الاتحادات الرياضية، لتنظيم فعاليات على أعلى مستوى من الاحترافية، بما يعكس الصورة الحضارية لمصر ويعزز من مكانتها على خريطة السياحة العالمية.

وأكد الدكتور أحمد يوسف الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، أن رعاية الهيئة لهذه البطولات تأتي في إطار حرصها على دعم الفعاليات الرياضية والسياحية التي تسهم في الترويج للمقصد السياحي المصري وتعزيز الحركة السياحية الوافدة، خاصة في ظل ما تمتلكه مصر من مقومات متنوعة تؤهلها لاستضافة كبرى الفعاليات الدولية والإقليمية، مؤكدًا أن تنظيم هذه البطولات بإحدى أبرز الوجهات السياحية المصرية يبعث برسالة واضحة للعالم عن أمن واستقرار المقصد المصري وقدرته على تنظيم الفعاليات الدولية باحترافية عالية.

وقد أُقيمت بطولة كأس العالم للسباحة في المياه المفتوحة 2026 بالتعاون مع شركة أبو سوما للتنمية السياحية، وشارك بها هذا العام 30 اتحادًا وطنيًا من خمس قارات، بإجمالي 124 رياضيًا، بالإضافة إلى عدد من المسئولين الفنيين والإداريين والحكام الدوليين. وأُقيمت مباريات البطولة للعام الرابع على التوالي في مارينا سوما باي المطلة على ساحل البحر الأحمر، حيث تضمن البرنامج الرياضي سباق 10 كيلومترات للرجال والسيدات، إلى جانب سباق التتابع المختلط للفرق.

أما بطولة كأس مصر للفروسية 2026، التي أُقيمت بالتعاون مع شركة أبو سوما للتنمية السياحية وبالشراكة مع الاتحاد المصري للفروسية، تُعد من أبرز البطولات الوطنية المعتمدة في هذا المجال، حيث شارك بها نخبة من أفضل الفرسان والأندية المصرية، وفق معايير تنظيمية ومهنية تتماشى مع اشتراطات الاتحاد المصري للفروسية، بما يعكس التطور المتنامي في تنظيم البطولات الرياضية المتخصصة داخل مصر.

وزارة السياحة والآثار بطولة كأس العالم للسباحة في المياه المفتوحة بطولة كأس مصر للفروسية مصر السياحة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ترشيحاتنا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المزيد