رضوى الشربيني تهنئ شيماء سيف بعد عودتها لزوجها.. ماذا قالت؟

هنأت الإعلامية رضوى الشربيني، الفنانة شيماء سيف بعد عودتها للمنتج محمد كارتر.

وشاركت رضوى الشربيني فيديو لشيماء سيف، عبر حسابها على انستجرام: “مفيش مع السلامة تاني يا شوشو ألف مبروك يا حبيبتي ”.

عودة شيماء سيف لزوجها

أعلن المنتج محمد كارتر عودته إلى زوجته الفنانة شيماء سيف، وذلك من خلال منشور عبر حسابه الرسمي على موقع «إنستجرام».

وكتب كارتر: «اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك.. ربنا سبحانه وتعالى صرف عنا الشيطان وهدى لنا أنفسنا وجمع بينا تاني على خير وعلى سنة الرسول الكريم، ادعولنا يجعلنا لبعض سند وعكاز وخير لبعض ويصرف عنا السوء ويباركلنا في بيتنا وحياتنا وما يدخلش بينا شيطان تاني أبدا، مراتي بنت أصول وأحسن ست في الدنيا وتستاهل كل خير».