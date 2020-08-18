ترى الشمس في عينيها.. شاهد لقاء الخميسي تتألق في أحدث ظهور

نشرت الفنانة لقاء الخميسي صورة جديدة لها عبر حسابها الرسمى على موقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام .
و علقت لقاء الخميسي قائلة : بالنسبة لها ، كان المحيط أكثر من مجرد حلم ، إنه مكان تحتاج إلى زيارته لتجد نفسها.. وعندما عادت إلى المدينة ، كان بإمكانك أن ترى الشمس في عينيها ، والريح في شعرها ، وتتذوق الملح اللامتناهي في شفتيها.
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وشاركت لقاء الخميسي في الموسم الرمضاني 2020 بمسلسل "سكر زيادة"، المستوحى من المسلسل الشهير "The golden girls"، الذي جرت أحداثه داخل فيلا تضطر كل بطلات المسلسل للإقامة فيها معا بعد تعرضهن لعملية نصب.
"سكر زيادة" من تأليف أمين جمال، وإخراج وائل إحسان بطولة نبيلة عبيد، ونادية الجندي، والفنانة القديرة سميحة أيوب، وهالة فاخر، إضافة إلى عدد كبير من النجوم الذين يظهرون كضيوف شرف منهم أحمد السقا، وبيومي فؤاد، وجومانا مراد، وروجينا، ولقاء الخميسي، وعبد الباسط حمودة، وحمدي الميرغني، وصبري فواز، وسليمان عيد، وبدرية طلبة وآخرون.
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For her , the ocean was more than a dream , it was a place she needed to visit to find herself. And when she returned back to the city , you could see the sun in her eyes , the wind in her hair , and taste in the infinite salt in her lips . José Chaves This is Pisces 🧜🏼♀️ #throwback🔙 #vitaminsea