التحقيق فى واقعة سرقة خط أنابيب بالخصوص



وامرت النيابة بالتحفظ على المكان وتشكيل لجنة من المختصين لمعاينته وسرعة ضبط واحضار الجناة وطلب تحريات المباحث حول ظروف وملابسات الواقعة.



وكان اللواء نادر سعيد رئيس مدينة الخصوص قد تلقى بلاغا من المواطنين بانتشار رائحة خام البترول بنطاق المنطقة وعلى الفور تم إبلاغ الجهات المعنية والأجهزة الأمنية لاتخاذ الإجراءات اللازمة للواقعة.



وعلى الفور انتقل حنفى موسى ومحمد على نائب رئيس المدينة ولجنة من غرفة أزمات المدينة وشركات البترول الى مكان الواقعة.



وبالفحص تبين من المعاينة قيام أحد الأشخاص بعمل محبس بخط السولار العمومي بمدينة الخصوص وذلك بأرض زراعية بنطاق المدينة وعلى الفور تم إبلاغ الجهات المختصة لعمل اللازم وتحرير مذكرة ورفعها للأجهزة الأمنية لاتخاذ اللازم بشأنها.

