AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

حوادث

التحقيق فى واقعة سرقة خط أنابيب بالخصوص

الثلاثاء 18/أغسطس/2020 - 10:26 ص
سرقة خط انابيب
سرقة خط انابيب
Advertisements
إبراهيم الهوارى
بدأت نيابة الخصوص بمحافظة القليوبية التحقيق فى واقعة قيام شخص بعمل محبس بخط أنابيب بترول بأرض زراعية بنطاق مدينة الخصوص وذلك لسرقة كميات من الخام وبيعها بالسوق السوداء.

وامرت النيابة بالتحفظ على المكان وتشكيل لجنة من المختصين لمعاينته وسرعة ضبط واحضار الجناة وطلب تحريات المباحث حول ظروف وملابسات الواقعة.

وكان اللواء نادر سعيد رئيس مدينة الخصوص قد تلقى بلاغا من المواطنين بانتشار رائحة خام البترول بنطاق المنطقة وعلى الفور تم إبلاغ الجهات المعنية والأجهزة الأمنية لاتخاذ الإجراءات اللازمة للواقعة.

وعلى الفور انتقل حنفى موسى ومحمد على نائب رئيس المدينة ولجنة من غرفة أزمات المدينة وشركات البترول الى مكان الواقعة.

وبالفحص تبين من المعاينة قيام أحد الأشخاص بعمل محبس بخط السولار العمومي بمدينة الخصوص وذلك بأرض زراعية بنطاق المدينة وعلى الفور تم إبلاغ الجهات المختصة لعمل اللازم وتحرير مذكرة ورفعها للأجهزة الأمنية لاتخاذ اللازم بشأنها.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

ترشيحاتنا

فى عيد ميلاد راندا البحيرى.. عمرها الحقيقى وزواجها وانفصالها

إلى تونس الخضراء.. عمر كمال برفقة حسن شاكوش على الطائرة

الدوري الممتاز.. موعد مباراة الزمالك ونادي مصر والقناة الناقلة

بعد إصابته في مباراة أسوان.. هاشتاج #محمود_متولي يتصدر تويتر

التموين تعلن 6 قرارات مهمة بشأن رغيف الخبز والمخابز.. تعرف عليها

فيديو جراف.. الحل الأمثل لأزمة البناء المخالف.. شاهد

AdvertisementS

التموين تعلن 6 قرارات مهمة بشأن رغيف الخبز والمخابز.. تعرف عليها

احرص عليها مرة أسبوعيا أو شهريا.. الإفتاء: هذه الصلاة تغفر الذنوب والكبائر

احذر .. توقف أنظمة صرف الدعم اليوم لمدة 9 ساعات للصيانة

انفجارات مرعبة في الصباح.. صواريخ تضرب المنطقة الدبلوماسية في العاصمة الأفغانية

ماذا يحدث للجسم عند تناول عصير البقدونس والليمون ؟

حدث ليلا.. طائرات إسرائيلية في ألمانيا.. سيول تجرف متفجرات بالسعودية.. حريق في شارع المعز

هل السبحة بدعة ؟.. علي جمعة: بديعة وهذا ما قاله النبي عنها

فى ذكرى ميلاده.. زيجات إبراهيم نصر وآخر عمل ظهر به ولم يشاهده

أشعة جديدة لـ محمود متولي بعد إصابته بمباراة الأهلي أمام أسوان

بعد رحيل كيكي سيتين.. تعرف على مدرب برشلونة الجديد

أفضل أدعية الصباح لزيادة الرزق وتيسير الأمور .. اغتنمها

أهم أخبار التوك شو.. أحمد موسى يسخر من أردوغان ويدخل في نوبة ضحك بسبب مرتضى منصور.. وتفاصيل زيادة المترو وإحلال وتجديد الميكروباصات

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فى عيد استقلالها.. كل ما تريد معرفته عن الجابون

بسبب وباء كورونا.. سيدة أمريكية تقتحم حفل زفاف وتهدد العروسين والمعازيم.. شاهد

أبرزها فقدان الوعي ووجع البطن.. احذر من أعراض كورونا في الموجة الثانية