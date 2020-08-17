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محافظات

محافظ القليوبية يتابع أعمال تطوير طريق شركات البترول بشبرا الخيمة..صور

الإثنين 17/أغسطس/2020 - 08:14 م
جولة محافظ القليوبية
جولة محافظ القليوبية
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إبراهيم الهوارى
قام عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية بمتابعة أعمال رفع كفاءة وتوسعة طريق شركات البترول بمنطقة مسطرد بدءا من نزلة الخصوص إلى نهاية كوبري مسطرد، حيث تابع المحافظ الأعمال الجاري تنفيذها.


ووجه المحافظ بتكثيف الأعمال والانتهاء من إزالة التراكمات وإزالة باقي الإشغالات بطول ترعة الاسماعيلية للبدء في أعمال التدبيش والرصف لتوسعة الطريق ورصفه وإنشاء كورنيش حضاري، وحرم آمن وجراجات للشركات وإنهاء العشوائية والتكدسات التي كانت تسيطر على المنطقة بالكامل.

كما تفقد المحافظ طريق الحرم الآمن لطريق شركات البترول بديلا لطريق ترعة الزنائيري، حيث وجه الهجان بتكثيف الأعمال وسرعه الانتهاء من عملية الرصف وتفعيل الطريق بشكل آمن .

كما تفقد المحافظ المركز التكنولوجي بحي شرق شبرا الخيمه لمتابعة لجنة التصالح على المباني المخالفة ومتابعة مستجدات الأعمال ومناقشة المشكلات التي تعترض اللجان ، والعمل على حلها موجها بسرعة إنهاء كافة الطلبات المقدمة من المواطنين طالما ثبتت جديتها وانطباق شروط التصالح عليها.

ثم توجه المحافظ إلى شارع أحمد عرابي بحي غرب شبرا الخيمة ،حيث شن الهجان حملة مكبرة لإزالة الإشغالات والباعة الجائلين، وذلك لإعادة الانضباط وتم تحرير أكثر من 40 محضرا شمل (20 محاضر إشغال - 10 إزالة فوريه -10فرش مؤقت).

كما أصدر الهجان تعليمات مشددة لأصحاب المحال التجارية بالالتزام بمحلاتهم وعدم افتراش بضاعتهم على الرصيف والتعدي على الشارع مما يتسبب في إعاقة الحركة المرورية وحدوث تكدس مروري،  مؤكدا أنه في حالة المخالفة سيتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين فورا.
محافظ القليوبية يتابع أعمال تطوير طريق شركات البترول بشبرا الخيمة..صور
محافظ القليوبية يتابع أعمال تطوير طريق شركات البترول بشبرا الخيمة..صور
محافظ القليوبية يتابع أعمال تطوير طريق شركات البترول بشبرا الخيمة..صور
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