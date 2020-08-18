استعدادات مكثفة بوزارة الرياضة لتنفيذ أول مهرجان رياضي بالعلمين.. غدًا









وينطلق المهرجان الرياضي صباح غد الأربعاء من أمام مقر رئاسة مجلس الوزراء، ويتضمن مسابقات " الرياضة للجميع و ينفذها الاتحاد المصري للرياضة للجميع، سباق لركوب الدراجات، كرة طائرة شاطئية، كرة قدم خماسي شاطئية، كرة السرعة، واستريت ورك اوت".









ويتابع عن كثب الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، جهود واستعدادات الإدارة المركزية للتنمية الرياضية التي تنفذ الحدث وكذلك التنظيم للمهرجان الرياضي والذي سيكون له عظيم الأثر في نقل صورة واقعية عن حجم إنجازات الدولة المصرية في مدينة العلمين الجديدة.













ومن المتوقع أن يشارك عدد من الوزراء في هذا المهرجان الرياضي الكبير، تأكيدًا على رؤية الرئيس عبدالفتاح السيسي بأن الرياضة أسلوب حياة لكل المصريين.









وفي نفس السياق يقام على هامش المهرجان الرياضي فعاليات انطلاق شعلة بطولة الجمهورية للشركات في نسختها رقم ٥٣ ولأول مرة من مدينة العلمين، ويشارك في البطولة أكثر من ١٥ ألف رياضي، يمثلون عدد من الشركات والمصانع والمصالح الحكومية والخاصة.

تنفذ غدًا وزارة الشباب والرياضة المهرجان الرياضي الأول بمدينة العلمين، وذلك ضمن خطتها لتوسيع قاعدة الممارسة الرياضية، ومساهمتها فى الترويج للسياحة ودعم المشروعات القومية الكبرى التي تنفذها الدولة المصرية.