ماسكات منزلية للبشرة الدهنية.. وصفات متنوعة للحبوب والإسمرار

تسعى الكثير من النساء لإيجاد ماسكات منزلية للبشرة الدهنية فعالة فى علاج كل مشاكلها حيث أنها تزداد في هذا النوع من البشرة حيث تظهر الحبوب والمسام الواسعة وذات الرؤوس السوداء بشكل متكرر بسبب طبيعتها الدهنية، هذا فضلا عن صعوبة تفتيحها بالكريمات العادية.



نعرض لكم عدة ماسكات منزلية للبشرة الدهنية تساعد فى التخلص من مشاكلها والحصول على بشرة نقية وصافية وفقا لما ذكره موقع " بولد سكاى ".

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ماسكات للبشرة الدهنية للنضارة

ماسك 1

مكونات الماسك:

كبسولة فيتامين هـ

ملعقة صغيرة نشا الأرز

ماء

لبن

زهرة كركديه

طريقة عمل الماسك:

- ابدأى زهرة الكركديه مع الماء حتي يتحول لعجينة ناعمة.

- ضعى مسحوق الأرز وفيتامين هـ واللبن على الكركديه وقلبي جيدا للحصول على قوام سميك ومتجانس.

- وزعى الماسك على الوجه واتركيه يجف فمجرد أن تشعرى بتمدد البشرة قومي برش الوجه بالماء.

- قومى بفرك الماسك بحركة دائرية بلطف واشطفيه واتركيه حتى يجف.





ماسك 2

المكونات:

زيت الجوجوبا

قطعة قطن

طريقة عمل الماسك:

- احضرى زيت الجوجوبا "حسب الحاجة" و كرة قطنية.

- اغسلي وجهك واتركيه حتى يجف تماما.

- خذي بعض زيت الجوجوبا على قطعة القطن.

- اسحب الزيت على وجهك كما تفعل مع التونر.

- اتركيه على وجهك لمدة 2-3 ساعات قبل شطفه.

- استخدم هذا العلاج مرتين في الأسبوع للحصول على أفضل النتائج.





ماسكات للبشرة الدهنية للتفتيح

ماسك 1

المكونات:

من 10 لـ 15 زهرة الياسمين

ملعقة صغيرة مسحوق خشب الصندل

طريقة عمل ماسك الياسمين:

- ابدأي بطحن زهور الياسمين إلى أن تتحول لعجينة ناعمة باستخدام الماء.

- ضعى مسحوق خشب الصندل وقلبي جيدا و استمري في إضافة الماء حتى تحصلي على قوام سلس.

- ضعي طبقة رقيقة على الوجه والرقبة و اتركيه لمدة 20 دقيقةثم اشطفيه واتركيه حتى يجف.

- كررى ماسك الياسمين مرتين في الأسبوع حتى تتخلصى من البقع الداكنة.

ماسك 2 المكونات لعمل ماسك القهوة ملعقة كبيرة من القهوة. ملعقة كبيرة من الزبادي.

طريقة تحضير الماسك : اخلطى القهوة والزبادى معًا ويفرك الوجه بهما برفق لمدة دقيقة أو دقيقتين. اتركى المزيج على الوجه مدة خمس دقائق ثم يشطف الوجه جيدًا. كررى هذه الطريقة 1-2 مرتين في الأسبوع.



ماسك للبشرة الدهنية الحساسة

مكونات الماسك: 2 ملعقة كبيرة جل الصبار نصف ملعقة صغيرة كركم

طريقة عمل الماسك: - في وعاء اخلطي هلام الصبار مع هلام الصبار والكركم. - ضع الخليط على المنطقة المصابة. - اتركيه على بشرتك لمدة 10 دقائق. - اشطفه لاحقًا باستخدام الماء العادي.





ماسك للبشرة الدهنية والحبوب





مكونات الماسك:

النعناع الأخضر

ماء دافى





طريقة عمل الماسك:

- ضعى حفنة من أوراق النعناع الاخضر في ماء دافئ واتركيها بعض الوقت.

- اطحني النعناع الأخضر حتى يتحول لعجينة وأضيفي ملعقة صغيرة من مولتى ميتى وماء الورد.

-قلبى كل المكونات جيدا حتى تتكون عجينة ناعمة ضعي طبقة رقيقة على الوجه والرقبة حتى يجف.