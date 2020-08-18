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مصر للطيران: حركة الطيران أقل بنسبة 20% عن الطبيعية بسبب كورونا

الثلاثاء 18/أغسطس/2020 - 11:48 ص
صدى البلد
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آيات أحمد
قال الكابتن طارق رشدى، رئيس شركة القابضة لمصر للطيران، إن  الشركة تقوم بـ25 رحلة يومًا الآن بدلًا من 90 رحلة فيما سبق قبل أزمة جائحة كورونا.

 لافتًا إلى أن البنك المركزى دعم قطاع الطيران بـ 2 مليار جنيه لتوفير رواتب للعاملين أثناء توقف الحكرة بسبب جائحة كورونا.


وأضاف الكابتن طارق رشدى، خلال مداخلة عبر سكايب ببرنامح " هذا الصباح" المذاع على فضائية " اكسترا نيوز"، أن حركة الطيران أقل بنسبة 20% من الحركة الطبيعية فى ظل أزمة كورونا العالمية.

وتابع أن الاجراءات الاحترازية تمت اتخاذها بناءً على تعليمات المنظمات العالمية ومنظمات الطيران العالمية، منوهة أنه يتم اتباع الاجراءات داخل المطارات والطائرات.

وأوضح أنه من الممكن للراكب حجز الرحلة واختيار الكرسي عن طريق الموقع الاليكترونى مما يوفر الوقت ويمنع التكدس، مؤكدًا أن الركاب ملتزمون بنسبة كبيرة بجميع الاجراءات.

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