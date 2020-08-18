ضبط شخص ينقب عن الآثار بمسكنه فى الإسكندرية

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط أحد الأشخاص بالإسكندرية لقيامه بأعمال حفر بقصد التنقيب عن الآثار بمسكنه.





أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لشرطة السياحة والآثار قيام أحد الأشخاص، مقيم بمنطقة كرموز بمحافظة الإسكندرية، له معلومات جنائية، بالحفر خلسة بمسكنه بقصد البحث والتنقيب عن الآثار.





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وعقب تقنين الإجراءات بالاشتراك مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الإسكندرية وتم استهداف مسكن الشخص المشار إليه وضبطه، والعثور على (حفر مردوم ذو فوهة رملية تختلف عن أرضية الغرفة - أجزاء من أوانى فخارية وبعض كسر الفخار الذى يشتبه فى أثريته - تشوينات من الأتربة - الأدوات المستخدمة فى عملية الحفر)، بعرض المضبوطات على الجهات المختصة تبين أثرية تلك القطع، وأن الحفر متآخم لمنطقة أثرية ويتم بغرض التنقيب عن الآثار.





وبمواجهته اعترف بقيامه بأعمال الحفر بقصد التنقيب عن الآثار.



