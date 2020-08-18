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فن

بسبب علاقة الزوج بـ فتاة جديدة.. طلاق 3 نجوم على صفيح ساخن

الثلاثاء 18/أغسطس/2020 - 01:23 م
طارق العريان - نيكول
طارق العريان - نيكول سمعان
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قسم الفن
انفصل بعض النجوم عن زوجاتهم بسبب دخولهم في علاقة جديدة، الأمر الذي يغضب زوجاتهم، وينتهي نهايته الطبيعية بالطلاق.


أحدث هؤلاء هو المخرج طارق العريان الذي طلق الفنانة السورية أصالة بعد قصة حب مع فتاة من خارج الوسط الفني تدعى نيكول سعفان، وهي نفس الفتاة التي ترددت أقاويل عن أنها السبب الحقيقي لطلاق أصالة وطارق العريان، دون أن يؤكد أو ينفي أي منهما هذه الشائعات التي يبدو أنها حقيقية.


الأمر نفسه ينطبق على النجم عمرو دياب الذي طلق زوجته السعودية زينة عاشور رسميًا، بعد ارتباطه بالفنانة دينا الشربيني، وحبهما ثم زواجهما لاحقًا.


ولا يختلف الأمر مع الزوج السابق لـ ياسمين عبد العزيز، الذي طلقها بعد ارتباطه ثم زواجه من الفنانة ريهام حجاج، قبل أن تعلن الأولى حبها ثم زواجها من الفنان أحمد العوضي.
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