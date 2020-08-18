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رياضة

محمد صلاح الجديد.. نادٍ إيطالي يرغب في التعاقد مع رمضان صبحي

الثلاثاء 18/أغسطس/2020 - 02:10 م
رمضان صبحي
رمضان صبحي
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مجدي سلامة
كشفت تقارير صحفية اليوم، الثلاثاء، عن رغبة نادٍ إيطالي في التعاقد مع رمضان صبحي، لاعب نادي هدرسفيلد الإنجليزي، في فترة الانتقالات الصيفية الجارية بعد فشل انتقاله إلى النادي الأهلي.


ونقلت صحيفة "لاجازيتا ديلو سبورت" الإيطالية، تصريحات مارك ديفلين، المدير التنفيذي بالنادي، بشأن رغبة رمضان في البقاء في مصر والانتقال لنادي بيراميدز، لكن عرض الأخير لم يرتق لطموحات المسئولين في النادي الإنجليزي بعد.


ورحل رمضان عن الأهلي قبل أيام بشكل رسمي، بعدما أعلن النادي عن رغبته في الانتقال إلى بيراميدز وتوقف المفاوضات مع هدرسفيلد بشأن شراء عقده مقابل 3 مليون و250 ألف جنيه إسترليني.


وأكدت الصحيفة الإيطالية الشهيرة، أن هناك اهتماما قويا من طرف نادي بولونيا وأكدت أنه على استعداد كامل للدخول في مفاوضات جدية لضم الجناح المصري الدولي.


وأشار التقرير إلى أن هناك تفاؤل بشأن إمكانيات رمضان صبحي الذي يطلقون عليه لقب "محمد صلاح الجديد" ولكن الأخير كان يتميز بقدمه اليسرى عندما لعب في صفوف فيورنتينا وروما.


وأضافت الصحيفة أن المهاجم قادر على المشاركة في خطة المدرب سينيشا ميهايلوفيتش، في بولونيا سواء على جانبي خط الوسط أو في مركز الجناح الأيسر، مُشيرةً إلى أن المبلغ (5 ملايين يورو) الذي يطلبه هيدرسفيلد للموافقة على رحيل رمضان صبحي قد يعكس ما يملكه من إمكانيات فنية كبيرة.


وأتمت "لاجازيتا" في آخر التقرير أن المفاوضات ما زالت شفهية حتى الآن وفي مراحلها الأولية مع هدرسفيلد تاون من أجل حسم صفقة انتقال، رمضان صبحي.

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