حظر الفصل وإجازة مدفوعة الأجر.. مزايا هامة للمرأة بقانون العمل الجديد

وضع مشروع قانون العمل الجديد، المزمع عرضه على البرلمان، بعد أن وافقت عليه لجنة القوى العاملة، بالمجلس، العديد من الضمانات لحماية المرأة.





ووفقًا لمشروع قانون العمل، يحق للعاملة الحصول على إجازة وضع لمدة أربعة أشهر تشمل المدة التي تسبق الوضع والتي تليه على ألا تقل مدة هذه الإجازة بعد الوضع عن خمسة وأربعين يومًا، بشرط أن تقدم شهادة طبية مبينًا بها التاريخ الذي يرجح حصول الوضع فيه، وتكون هذه الإجازة مدفوعة الأجر، وتكون اجازة الوضع مرتين فقط طوال مدة الخدمة.





وينص مشروع قانون العمل على الخصم من الأجر الذي يلتزم به صاحب العمل، ما يلتزم بأدائه نظام التأمين الاجتماعي من تعويض عن الأجر.





وحظر قانون العمل فصل العاملة، أو إنهاء خدمتها أثناء إجازة الوضع، ولصاحب العمل حرمانها من التعويض عن أجرها الذي يلتزم بأدائه عن مدة الإجازة أو استرداد ما تم أداؤه منها إذا ثبت اشتغالها خلال الإجازة لدى الغير، وذلك مع عدم الإخلال بالمساءلة التأديبية.





كما نص مشروع القانون على تخفيض ساعات العمل اليومية للمرأة الحامل ساعة على الأقل اعتبارًا م ن الشهر السادس للحمل".





ويكون للعاملة التي ترضع طفلها في خلال الأربع و عشرين شهرا التالية لتاريخ الوضع – فضلا عن مدة الراحة المقررة – الحق في فترتين أخريين للرضاعة لا تقل كل منهما عن نصف ساعة، وللعامل الحق في ضم هاتين الفترتين، وتحسب هاتان الفترتين الإضافيتان من ساعات العمل ولا يترتب عليهما أي تخفيض في الأجر .



