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أخبار البلد

لجنة الاستغاثات الطبية بالوزراء تستجيب لصرخة "محمود"

الثلاثاء 18/أغسطس/2020 - 02:58 م
صدى البلد
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محمود مطاوع
استجابت لجنة الاستغاثات الطبية بمجلس الوزراء لاستغاثة الشاب "محمود . ر"، الذى يعانى من ورم بارز بمنطقة أعلى الرأس، وعودة هذا الورم بعد عمليتين جراحيتين لاستئصاله، وفي المرة الثالثة ظهر الورم خلال جلسات العلاج الإشعاعي، ويطلب علاجه من هذا الورم على نفقة الدولة.


 وأشار الدكتور حسام المصرى، المستشار الطبي لرئيس مجلس الوزراء، إلى أن الاستغاثة الخاصة بالمواطن محمود، تم تناقلها عبر عدد كبير من مواقع التواصل الاجتماعي، وشاركها أحد البرامج التليفزيونية المسائية، مضيفًا أنه تم التواصل مع البرامج على الهواء مباشرة، موضحًا خلال مداخلته أن الحالة تحتاج إلى تشخيص أكثر دقة لتحديد خطة العلاج المناسبة، وأنه سيتم عرضها على لجنة مكونة من أبرز الأطباء في هذا التخصص لضمان التشخيص الدقيق للحالة، وتحديد خطة العلاج المناسبة، مؤكدًا على تحمل تكاليف العلاج اللازم على نفقة الدولة. 


وفي ذات السياق قام أعضاء فريق لجنة الاستغاثات الطبية بالتواصل مع الدكتور حاتم أبو القاسم، عميد معهد الأورام، والذي أبدى ترحيبه باستقبال الحالة بمكتبه صباح اليوم الأربعاء الموافق 19 أغسطس 2020، وذلك لإجراء جميع الفحوصات والاشعة اللازمة لتشخيص الحالة وبدء خطة العلاج المناسبة علي نفقة الدولة.


وتؤكد لجنة الاستغاثات الطبية استمرار متابعتها الوضع الصحي للشاب محمود عن قرب، كما تؤكد استمرارها فى رصد الاستغاثات الطبية للمواطنين على مدار الساعة التى يتم نشرها سواء في وسائل الإعلام المختلفة، أوعلى مواقع التواصل الاجتماعي، وسرعة التعامل معها.
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