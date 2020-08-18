لجنة مكافحة كورونا: لقاح الفيروس في واقع قريب ومحدش يدعي الأحلام





وأضاف "حسنى" ، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صباحك مصرى" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر2"، أن التوصل إلى لقاح واقى ضد فيروس كورونا هو الأمل القريب جدا، موضحا أنه يوجد مراحل للتوصل إلى اللقاح والأن هى المرحلة الثالثة، متابعا انه فى واقع قريب، ولكن لا يدعى أحد الأحلام.





وتابع أن مصر مشتركة فى جميع الشركات العالمية المنتجة للقاحات، مضيفا إلى أن اللقاح يختلف مفعوله من دولة إلى دولة ومن جنسية إلى أخرى.





وأوضح أن سبب نجاح مصر فى انخفاض أعداد إصابات كورونا هو التزام المواطنين والدولة بالإجراءات الاحترازية من ارتداء الكمامات وغسل اليدين بالكحول، لافتا إلى أن السبب الآخر هو اكتشاف الشخص الإصابة مبكرا لإعطائه بروتوكول العلاج المبكر.

وأكد أن أكثر البروتوكولات الناجحة لعلاج وانخفاض فيروس كورونا هى العلاج فى بداية الإصابة، حيث إن علاج تلك الحالات مبكرا يجعل نسب الشفاء تصل إلى 100%.