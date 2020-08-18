لجنة مكافحة كورونا: لقاح الفيروس في واقع قريب ومحدش يدعي الأحلام

قال الدكتور حسام حسنى، رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا بوزارة الصحة، إنه حتى الآن لم يتم التوصل لوجود لقاح لفيروس كورونا، مشيرا إلى أن الأمل الأن فى وجود لقاح واقى من هذا الوباء.
وأضاف "حسنى" ، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صباحك مصرى" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر2"، أن التوصل إلى لقاح واقى ضد فيروس كورونا هو الأمل القريب جدا، موضحا أنه يوجد مراحل للتوصل إلى اللقاح والأن هى المرحلة الثالثة، متابعا انه فى واقع قريب، ولكن لا يدعى أحد الأحلام.
وتابع أن مصر مشتركة فى جميع الشركات العالمية المنتجة للقاحات، مضيفا إلى أن اللقاح يختلف مفعوله من دولة إلى دولة ومن جنسية إلى أخرى.