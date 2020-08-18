محافظ المنوفية: الاستثمار أحد الركائز الأساسية للنمو الاقتصادى للدولة

أكد اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية أن الإستثمار هو أحد الركائز الأساسية للنمو الإقتصادى للدولة المصرية حيث يساهم فى خفض معدلات البطالة ورفع مستوى معيشة المواطن الأمر الذى يترتب عليه زيادة الإنتاج وتعزيز قدرة الدولة على التصدير.









واشار إلى أن الدولة خلال الـست سنوات الأخيرة قامت بخطوات جادة لتحسين مناخ الإستثمار وتشجيع المستثمرين بما يتماشى مع خطة التنمية الإقتصادية ورؤية مصر 2030.





جاء ذلك خلال إجتماعه والمستشار محمد عبدالوهاب الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة وعدد من المستثمرين بالمناطق الصناعية بقويسنا والسادات والمنطقة الحرة بشبين الكوم ، بحضور محمد موسى نائب المحافظ والوفد المرافق لرئيس الهيئة العامة للإستثمار وعدد من الجهات المعنية.





وقد أكد المستشار محمد عبدالوهاب في كلمته على أن الدولة المصرية بكافة أجهزتها لديها خطة متكاملة ورؤية لتطوير قطاع الإستثمار والنهوض به لجذب العديد من الفرص الإستثمارية بما يساهم فى رفع معدلات الإقتصاد القومى تنفيذًا لتوجيهات فخامة رئيس الجمهورية بالتوسع فى زيادة الفرص الإستثمارية وتوفير المناخ المناسب للمستثمرين والتشجيع على زيادة حجم الإستثمارات في كافة المجالات،





مشيرًا إلى أن الهيئة العامة للإستثمار تقف بجانب المستثمر وتعمل على مساعدته وتسهيل وتبسيط الإجراءات اللازمة من خلال التعاون مع كافة الهيئات .





وأضاف أن محافظة المنوفية من المحافظات الواعدة نظرًا لما تمتلكه من مقومات جاذبة للإستثمار والهيئة تعمل على التوسع فى زيادة الفرص الإستثمارية بالمنطقة الحرة بمدينة شبين الكوم مما يساعد على ترسيخ أهمية المناطق الحرة وتعظيم دورها فى المساهمة فى الإقتصاد القومى، وخلال الإجتماع أشار رئيس الهيئة العامة للإستثمار بأنه سيتم دراسة إنشاء مكتب للهيئة بمدينة السادات لتقديم كافة الخدمات للمستثمرين وتذليل كافة العقبات بإعتبار ها مدينة ذات طابع حيوى وبها العديد من الأماكن الجاذبة للإستثمار،





كما أكدعلي ان الهيئة تعمل على الإرتقاء والنهوض بالمناطق الحرة حفاظًا على الشكل الحضارى للمناطق.



