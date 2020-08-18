AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

محافظ المنوفية: الاستثمار أحد الركائز الأساسية للنمو الاقتصادى للدولة

الثلاثاء 18/أغسطس/2020 - 03:06 م
صدى البلد
Advertisements
محمد أمين
أكد اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية أن الإستثمار هو أحد الركائز الأساسية للنمو الإقتصادى للدولة المصرية حيث يساهم فى خفض معدلات البطالة ورفع مستوى معيشة المواطن الأمر الذى يترتب عليه زيادة الإنتاج وتعزيز قدرة الدولة على التصدير. 


واشار إلى أن الدولة خلال الـست سنوات الأخيرة قامت بخطوات جادة لتحسين مناخ الإستثمار وتشجيع المستثمرين بما يتماشى مع خطة التنمية الإقتصادية ورؤية مصر 2030. 

جاء ذلك خلال إجتماعه والمستشار محمد عبدالوهاب الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة وعدد من المستثمرين بالمناطق الصناعية بقويسنا والسادات والمنطقة الحرة بشبين الكوم ، بحضور  محمد موسى نائب المحافظ والوفد المرافق لرئيس الهيئة العامة للإستثمار وعدد من الجهات المعنية.

 وقد أكد المستشار محمد عبدالوهاب في كلمته على أن الدولة المصرية بكافة أجهزتها لديها خطة متكاملة ورؤية لتطوير قطاع الإستثمار والنهوض به لجذب العديد من الفرص الإستثمارية بما يساهم فى رفع معدلات الإقتصاد القومى تنفيذًا لتوجيهات فخامة رئيس الجمهورية بالتوسع فى زيادة الفرص الإستثمارية وتوفير المناخ المناسب للمستثمرين والتشجيع على زيادة حجم الإستثمارات في كافة المجالات، 

مشيرًا إلى أن الهيئة العامة للإستثمار تقف بجانب المستثمر وتعمل على مساعدته وتسهيل وتبسيط الإجراءات اللازمة من خلال التعاون مع  كافة الهيئات .

وأضاف أن محافظة المنوفية من المحافظات الواعدة نظرًا لما تمتلكه من مقومات جاذبة للإستثمار والهيئة تعمل على التوسع فى زيادة الفرص الإستثمارية بالمنطقة الحرة بمدينة شبين الكوم مما يساعد على ترسيخ أهمية المناطق الحرة وتعظيم دورها فى المساهمة فى الإقتصاد القومى، وخلال الإجتماع أشار رئيس الهيئة العامة للإستثمار بأنه  سيتم دراسة إنشاء مكتب للهيئة بمدينة السادات لتقديم كافة الخدمات للمستثمرين وتذليل كافة العقبات بإعتبار ها مدينة ذات طابع حيوى وبها العديد من الأماكن الجاذبة للإستثمار، 

كما  أكدعلي ان الهيئة  تعمل على  الإرتقاء والنهوض بالمناطق الحرة حفاظًا على الشكل الحضارى للمناطق.

و استمع المحافظ ورئيس الهيئة لأراء عدد من المستثمرين حول حجم التحديات التي تواجههم ومناقشة أهم معوقات  الاستثمار.                                                                        
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

تفاصيل لقاء محافظ دمياط مع رئيس هيئة الاستثمار والمناطق الحرة

استثماراتها تتجاوز 26 مليار دولار.. تعرف على مزايا العمل بنظم المناطق الحرة

محافظ المنوفية يستقبل رئيس العامة للاستثمار والمناطق الحرة..صور

ترشيحاتنا

التموين تعلن 6 قرارات مهمة بشأن رغيف الخبز والمخابز.. تعرف عليها

بملابس جريئة.. ياسمين رئيس تستعرض جمالها على البحر.. شاهد

أخبار الرياضة.. شوبير يحسم وجهة رمضان صبحي المقبلة.. الأهلي يكشف حقيقة مفاوضاته مع أوباما.. تفاصيل اتفاق كومان مع برشلونة.. موعد أول مباراة بالدوري الفرنسي

أبرزها فقدان الوعي ووجع البطن.. احذر من أعراض كورونا في الموجة الثانية

احترمي سنك.. فيفي عبده تتعرض لهجوم شرس لهذا السبب

فيديوجراف.. أسباب تقليص وزن رغيف العيش المدعم

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

غنت لـ4 ساعات.. حكاية حفل بلا جمهور أحيته أم كلثوم بسبب يقظة ضمير والدها.. نوستالجيا

تشوهات من نوع آخر.. دراسة تكشف تأثير كورونا على مشيمة الحوامل

بملابس جريئة.. ياسمين رئيس تستعرض جمالها على البحر.. شاهد