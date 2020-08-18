صقر : السويس تشهد طفرة كبيرة للارتقاء بمنظومة الصرف الصحي

عقد اللواء عبد المجيد صقر، محافظ السويس، اجتماعًا بحضور الدكتور عبد الله رمضان، نائب المحافظ واللواء طارق عبد العظيم، السكرتير العام للمحافظة و خالد سعداوي السكرتير العام المساعد واللواء عبد الحميد عصمت، رئيس مجلس إدارة شركة المياه والصرف الصحي لمحافظات القناة لمناقشة أخراعمال التطوير ورفع واحلال وتجديد محطات الصرف الصحي بمحافظة السويس .

وفي بداية الاجتماع قدم رئيس مجلس إدارة شركة المياه والصرف الصحي لمحافظات القناة عرضا لاعمال احلال وتجديد محطتي الاربعين بشارع احمد عرابي والجبلايات بحي الجناين ، مشيرا الي انه جاري العمل لتطويرمحطة زرب بحي السويس ، ومؤكدا انه سوف تبدأ الاعمال في محطتي الزراير بحي الاربعين ومحطة الحرفيين بحي يفيصل خلال الفترة القادمة .



واكد المحافظ علي الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي لمحافظات القناة والشركات المنفذة للاعمال بسرعة انهاء الاعمال في محطات الصرف الصحي والاعداد لافتتاح محطتي الاربعين والجبلايات لدخولهم الخدمة بكامل الطاقة للقضاء علي مشكلات الصرف الصحي بهذه المناطق .





واشار صقر الي ان المرحلة القادمة ستشهد أعمال صيانة وتطهير وتغيير خطوط وشبكات الصرف الصحي لكي تتناسب مع التوسعات العمرانية الجديدة وخاصة بعد زيادة قدرات تشغيل هذه المحطات .





كما اشار المحافظ الي ان السويس تشهد هذه الايام طفرة كبيرة للارتقاء بمنظومة الصرف الصحي ، مؤكدا علي ان الدولة تولي كل اهتمامها ودعمها لانهاء مشاكل الصرف الصحي ومياه الشرب بالمحافظة .





وخلال الاجتماع كلف المحافظ الدكتور عبد الله رمضان نائب المحافظ واللواء طارق عبد العظيم، السكرتير العام للمحافظة والاستاذ خالد سعداوي السكرتير العام المساعد بمتابعة الاعمال والتنسيق مع قطاع كهرباء السويس والشركة القابضة للمياه والصرف الصحي لرفع القدرات الكهربائية للمحطات التي يتم تطويرها .





واكد المحافظ علي المتابعة المستمرة من الشركة القابضة بالتنسيق مع الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي للانتهاء من اعمال توصيل خط مياه مدينتي السلام 1و2 من خط العاشر من رمضان في المواعيد المحددة .





حضر الاجتماع كلا من وفد الشركة القابضة ومحمود زهرة، رئيس قطاع السويس بالشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي والعميد ايهاب سراج، رئيس حي الاربعين وعالية فريد رئيس حي الجناين وعبد الصمد احمد مدير عام الاسكان ووليد فؤاد مدير المكتب الفني للمحالفظة ومحمد هنداوي مديرمحطات الصرف الصحي والشعبة الهندسية والشركة المنفذة للاعمال .