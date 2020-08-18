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رياضة

ليفربول يهدر صفقة نجم بايرن ميونخ

الثلاثاء 18/أغسطس/2020 - 03:42 م
تياجو الكانتارا
تياجو الكانتارا
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مجدي سلامة
كشفت تقارير صحفية إنجليزية، أن نادي ليفربول أبلغ نظيره بايرن ميونخ أنه ليس لديهم نية لدفع مبلغ 30 مليون يورو، من أجل التعاقد مع الإسباني تياجو ألكانتارا هذا الصيف. 

وفاز تياجو بسبعة ألقاب في الدوري الألماني منذ رحيله عن برشلونة إلى بايرن ميونيخ في عام 2013، وكانت المحادثات تتقدم بشكل جيد بشأن تمديد عقده في ملعب "أليانز أرينا"، حيث من المقرر أن ينتهي عقده الحالي في أقل من 12 شهرًا.

ومع ذلك، كان لدى تياجو أفكار أخرى حيث أدت أزمة فيروس كورونا إلى توقف كرة القدم الألمانية مرة أخرى في مارس،  وقرر لاعب خط الوسط البالغ من العمر 29 عامًا، تجربة تحدي جديد مع اقترابه من نهاية مسيرته.

وينتهي عقد الإسباني مع بايرن في عام 2021، وأشارت تقارير الشهر الماضي إلى أن تياجو وافق على الشروط الشخصية، بشأن الانتقال إلى أنفيلد، وأن ليفربول دخلوا في مفاوضات مع بايرن للاتفاق على الرسوم.

لكن وفقًا لصحيفة الجارديان، أن فريق ليفربول أخبر بايرن ميونخ أنهم ليسوا على استعداد لدفع 27.2 مليون جنيه إسترليني، المطلوبة للاعب منتخب إسبانيا الدولي، والذي يُعتبر أحد أفضل صانعي اللعب في كرة القدم العالمية.

في الوقت نفسه، أكد بطل ألمانيا إلى أنهم غير مستعدين لتقليل سعر تياجو، وتم تعليق المناقشات، حيث يستعدون لخوض معركة مع ليون الفرنسي في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

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