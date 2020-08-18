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أخبار العالم

كورونا لا يقهر.. الصحة العالمية توجه تحذيرا شديد اللهجة إلى الشباب

الثلاثاء 18/أغسطس/2020 - 03:57 م
منظمة الصحة العالمية
منظمة الصحة العالمية تحذر الشباب
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وجهت منظمة الصحة العالمية، اليوم الثلاثاء، رسالة إلى الشباب بخصوص تفشي وباء فيروس كورونا المستجد "كوفيد – 19"، حيث ذكرت أنه لا يمكن لوم الناس على رغبتهم في العيش بشكل طبيعي، إلا أنهم، وخصوصا الشباب غير محصنين من الإصابة بالفيروس، وأن الوباء لا يقهر. 

وقالت ماريا فان كيركوف، عالمة الأوبئة في منظمة الصحة العالمية، خلال إفادة صحفية في جنيف، إن "نرى بعض الشباب ينتهى بهم الحال في غرف العناية المركزة، الشباب يموتون من فيروس كورونا". 

ومن جانبه، قال الدكتور مايك رايان، رئيس برنامج الطوارئ بالمنظمة العالمية التابعة للأمم المتحدة، إن الطريق مازال طويلا أمام ما يسمى "مناعة القطيع". 

وأضاف رايان: "مناعة القطيع ليست حلا يجب أن نتطلع إليه من أجل خلاصنا".

وفي وقت سابق، أوضح تاكيشي كاساي، المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية في منطقة غرب المحيط الهادئ،، أن عددا من الدول في منطقة جنوب شرق آسيا وغرب المحيط الهادئ، دخلت مرحلة جديدة من وباء كورونا.

وأوضح تاكيشي كاساي، المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية في منطقة غرب المحيط الهادئ، في مؤتمر صحفي، "ما نلاحظه ليس مجرد عودة للظهور، نعتقد أنه إشارة إلى دخولنا مرحلة جديدة من الوباء في منطقة آسيا والمحيط الهادئ"، مشيرًا إلى أن "الوباء آخذ في التغير. فالناس في العشرينات والثلاثينيات والأربعينيات من العمر يدفعون انتشاره بشكل متزايد". 
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