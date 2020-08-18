أصغر رئيسة وزراء في العالم تعزل نفسها بسبب كورونا

في خبر غير متوقع، أعلنت رئيسة الوزراء الفنلندية الشابة "سانا مارين"، اليوم الثلاثاء، خضوعها بشكل مستمر لفحص فيروس كورونا المستجد، وعزلها لنفسها، وفق ماذكرت صحف دولية.





وقالت مارين عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر ، انها عزلت نفسها، وأنها تواصل عملها من بعيد، وتخضع لفحص الإصابة اليومي.





وأضافت إنها تعاني من أعراض تنفسية خفيفة حتى الآن ولا تشتكي من تغيرات حادة.





وتعد مارين (34 عامًا) أصغر رئيسة وزراء في العالم، واكتشفت إصابتها بأعراض تنفسية غير مؤكدة، بعد أن خالطت موظفًا في مقرها الرسمي خالط آخر مصابا بالفيروس، وأظهرت الفحوص بعد ذلك عدم إصابتها وعدم إصابة الموظف.



