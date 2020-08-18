التعليم العالي: زياة أعداد المقبولين هذا العام بالطب والتمريض.. تفاصيل

قال الدكتور حسام عبد الغفار ، المتحدث الإعلامي بإسم وزارة التعليم العالي، إنه لا يمكن الحكم على مؤشرات التنسيق إلا بعد انتهاء الوزارة من دراسة المجموع التكراري، مؤكدأ أن كليات القطاع الطبي لن تستقبل كلها زيادة في الاعداد المقبولة هذا العام ولكن المؤكد هو زيادة اعدادهم المقبولين في كليات الطب والتمريض.





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وأكد المتحدث الإعلامي بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، إن الوزارة ما زالت تعمل وفق دراسات تحدد لها أعداد المقبولين بكليات القطاع الطبي هذا العام، موضحا أن هذه الدراسات تتعامل مع المعايير العالمية لإعداد الفرق الطبية مقارنة بإجمالي عدد السكان.





وأضاف "عبد الغفار"، في تصريح خاص لـ "صدى البلد"، أن هناك زيادة سنوية في عدد السكان، بالإضافة إلى عدد الطلاب الذين يلتحقون سنويا بكليات الطب، لذا لابد أن يتناسب مع أعداد خريجين كليات الطب مع الزيادة السنوية للسكان وفق المعدلات العالمية في نسبة عدد الأطباء، وذلك بجميع الفرق الطبية بمختلف تخصصاتها.





وأشار المتحدث الإعلامي لوزارة التعليم العالي إلى أنه يتم إجراء المقارنة بالنسبة لكل 10 آلاف مواطن أو 100 ألف مواطن، منوها إلى أن ذلك وفق دراسة أجريت وتم الانتهاء منها منذ عام 2018، موضحا أن الدراسة أثبتت أن هناك نقصا في أعداد الأطباء وبالتالي منطقي أن تكون هناك زيادة في الأطباء وفق نسب الزيادة السنوية.





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