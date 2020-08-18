غلق سنتر للدروس الخصوصية بمركز مدينة بلبيس وتفريق الطلاب .. صور

وأضاف رئيس مركز ومدينة بلبيس أنه تناشد رئاسة المركز المعلمين والمعلمات بمركز مدينة بلبيس الالتزام بقرارات رئاسة الوزراء المصرية ووزارة التربية والتعليم المصريه وتعليمات الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية بعدم ممارسه الدروس الخصوصية، وذلك حتى لا يقع أحدهم تحت المسائلة القانونية.





ومن جانبه فقد اكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية على ضرورة إتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين لتعليمات رئاسة مجلس الوزراء وتفريق التجمعات للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد.