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محافظات

غلق سنتر للدروس الخصوصية بمركز مدينة بلبيس وتفريق الطلاب .. صور

الثلاثاء 18/أغسطس/2020 - 06:03 م
غلق سنتر للدروس الخصوصيه
غلق سنتر للدروس الخصوصيه
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محمد الطحاوي
أكد اللواء سامي علام رئيس مركز ومدينة بلبيس، أنه قامت اليوم رئاسة مركز ومدينة بلبيس بالتعاون مع مركز شرطة بلبيس بغلق سنتر للدروس الخصوصية بمركز مدينة بلبيس.

وذلك لمخالفته لتعليمات رئاسة الوزراء المصرية وتعليمات محافظ الشرقية. 

وأضاف رئيس مركز ومدينة بلبيس أنه تناشد رئاسة المركز المعلمين والمعلمات بمركز مدينة بلبيس الالتزام بقرارات رئاسة الوزراء المصرية ووزارة التربية والتعليم المصريه وتعليمات الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية بعدم ممارسه الدروس الخصوصية، وذلك حتى لا يقع أحدهم تحت المسائلة القانونية.

ومن جانبه فقد اكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية على ضرورة إتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين لتعليمات رئاسة مجلس الوزراء وتفريق التجمعات للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد.
غلق سنتر للدروس الخصوصية بمركز مدينة بلبيس وتفريق الطلاب .. صور
غلق سنتر للدروس الخصوصية بمركز مدينة بلبيس وتفريق الطلاب .. صور
غلق سنتر للدروس الخصوصية بمركز مدينة بلبيس وتفريق الطلاب .. صور
غلق سنتر للدروس الخصوصية بمركز مدينة بلبيس وتفريق الطلاب .. صور
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