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رياضة

100 ناشئ بتجارب ودية للجنة اكتشاف المواهب بالزمالك

الثلاثاء 18/أغسطس/2020 - 05:53 م
اكتشاف المواهب بنادي
اكتشاف المواهب بنادي الزمالك
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منتصر الرفاعي - ملك موسى
عقدت لجنة اكتشاف المواهب بنادي الزمالك تجارب ودية اليوم بملاعب الناشئين بالنادي شارك فيها ١٠٠ لاعبا من مختلف الأعمار السنية حيث تم الاستقرار على اختيار خمسة لاعبين سيتم الإعلان عنهم لاحقا. 

جاءت التجارب في حضور طارق يحيى المشرف العام على قطاعات الناشئين ونائبه مدحت عبد الهادي  وغانم سلطان رئيس لجنة اكتشاف المواهب ومعهم عادل المأمور المشرف على مدربي حراس المرمى وحماده عبد اللطيف  ومصطفي نجم عضوا اللجنة وأحمد سمير المدير الفني لقطاع الناشئين وسعيد لطفي المنسق الإعلامي للقطاع وعضو لجنه اكتشاف المواهب.

وتواصل اللجنة عملها لاكتشاف المواهب الفترة القادمة وتقديمها لقطاع الناشئين الذي أصبح مؤخرا مصدرا هاما لتصدير اللاعبين للفريق الأول لكرة القدم بالنادي.
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