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تعليم

رئيس جامعة الأزهر ونائب محافظ القاهرة يتفقدان تطوير محيط فرع البنات

الثلاثاء 18/أغسطس/2020 - 07:38 م
خلال تفقد عملية التطوير
خلال تفقد عملية التطوير بجامعة الأزهر
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محمد شحتة
تفقد الدكتور محمد المحرصاوي، رئيس جامعة الازهر، يرافقه كلٌّ من:  الدكتور العدل القاضي، مدير المركز الهندسي بالجامعة،  والأستاذ مؤمن متولي، أمين عام الجامعة،  والدكتور إبراهيم صابر، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشرقية، واللواء خميس أبو الفضل، رئيس حي غرب مدينة
 نصر، واللواء  أيمن الدرديري، رئيس الإدارة المركزية للمدن الجامعية بجامعة الأزهر؛ بتفقد حرم فرع البنات بمدينة نصر.

وتابع رئيس الجامعة، عمليات التطوير ورفع الكفاءة والتحديث التي تحدث في حرم فرع البنات ومحيطه بجامعة الأزهر  بمدينة نصر، مشيرًا إلى أهمية مراعاة الشكل الجمالي في عمليات التطوير والتحديث التي تُجرى في مؤسسات جامعة الأزهر بالقاهرة والأقاليم، داخلها وخارجها، خاصةً مع موعد اقتراب بدء العام الدراسي الجديد. 

وجاءت زيارة رئيس الجامعة والوفد المرافق له في ضوء ما يشهده محيط حرم فرع البنات من تطويرٍ، وإعادة تخطيطٍ في إطار الرؤية المستقبلية للدولة.
رئيس جامعة الأزهر ونائب محافظ القاهرة يتفقدان تطوير محيط فرع البنات
رئيس جامعة الأزهر ونائب محافظ القاهرة يتفقدان تطوير محيط فرع البنات
رئيس جامعة الأزهر ونائب محافظ القاهرة يتفقدان تطوير محيط فرع البنات
رئيس جامعة الأزهر ونائب محافظ القاهرة يتفقدان تطوير محيط فرع البنات
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