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اقتصاد

تتجاوز المليار.. سابك السعودية تعين بنوكا لترتيب إصدار سندات دولارية

الأربعاء 19/أغسطس/2020 - 01:04 ص
البتروكيماويات
البتروكيماويات
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رويترز

قال مصدران إن الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك)، رابع أكبر شركة بتروكيماويات في العالم. عينت بنوكا لترتيب إصدار سندات مقومة بالدولار، وذلك في الوقت الذي تسعى فيه شركات وحكومات في منطقة الخليج لجمع سيولة في ظل ركود.

وقال المصدران المطلعان إن سابك كلفت بنوكا منها سيتي وإتش.إس.بي.سي وبي.إن.بي باريبا لترتيب العملية، وأضاف أحدهما أن حجم العملية سيتجاوز على الأرجح المليار دولار.
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ولم ترد سابك، التي أعلنت هذا الشهر عن خسارة فصلية ثالثة على التوالي، حتى الآن على طلب للتعقيب. وامتنع بي.إن.بي باريبا وسيتي وإتش.إس.بي.سي عن التعقيب.

تواجه المملكة العربية السعودية، أكبر مصدر للنفط في العالم، انكماشا اقتصاديا حادا هذا العام في ظل تأثير كبير للقيود المفروضة على الحركة في مواجهة جائحة كوفيد-19 على طلب النفط وأسعاره.

وسجلت سابك خسارة صافية قدرها 2.2 مليار ريال (586.62 مليون دولار) في الربع الثاني من العام، وقالت إن أسعار النفط المنخفضة هذا الشهر وضعف النمو العالمي يشير إلى أن النصف الثاني سيكون على الأرجح مماثلا للنصف الأول.

غير أن يوسف البنيان الرئيس التنفيذي للشركة قال إن أنشطتها بدأت تشهد تحسنا طفيفا في يوليو تموز وأغسطس آب.

كانت سابك أصدرت سندات بقيمة ملياري دولار في عام 2018، حسبما أوردت رويترز في ذلك الوقت، في عملية بترتيب بي.إن. بي باريبا وسيتي وإتش.إس.بي.سي وإم.يو.إف.جي وستاندرد تشارترد.

وأكمل منتج النفط السعودي أرامكو شراء حصة 70 بالمئة في سابك مقابل 69.1 مليار دولار في يونيو حزيران
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