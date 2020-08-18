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رياضة

الشوط الأول .. التعادل السلبي سيد الموقف بين مصر المقاصة والجونة

الثلاثاء 18/أغسطس/2020 - 07:29 م
مصر المقاصة و الجونة
مصر المقاصة و الجونة
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محمد سمير
سيطر التعادل السلبي على أحداث الشوط الأول من مباراة مصر المقاصة والجونة على ملعب المقاولون العرب، ضمن منافسات الجولة الـ 20، من مسابقة الدوري الممتاز.

وشهدت اللقاء حظرا دفاعيا من الفريقين لتنحسر أحداث اللقاء فى وسط الملعب بدون خطورة حقيقية على مرمى الفريقين، حيث يسعى فريق مصر المقاصة بقيادة مدربه إيهاب جلال لتحقيق الفوز للهروب من شبح الهبوط. 

في المقابل يطمح فريق الجونة في تعميق جراح مصر المقاصة بانتزاع الثلاث نقاط منه، للتقدم إلى منطقة وسط الجدول. 

وجاء تشكيل المقاصة كالتالي: 

حراسة المرمى: محمود حمدي الدفاع: أحمد ياسين وأحمد مودي ومحمد دبش وعصام صبحي 

خط الوسط: صلاح ريكو ومحمد توني وخالد أوتشو ومحمد إبراهيم 

خط الهجوم: شميلس بيكلي وصلاح أمين. 

ويدخل الجونة اللقاء بتشكيل مكون من: "إسلام طارق، جوناثان نجويم، لؤي وائل، محمود الجزار، باسم علي، عمرو بركات، سيرج أكا، عمرو عبد الفتاح "عموري"، أحمد مجدي، إسلام رشدي، أحمد ريان".

ويحتل الجونة المركز العاشر في جدول ترتيب مسابقة الدوري برصيد 21 نقطة، بينما يتواجد مصر المقاصة في المركز الـ  16 بـ 17 نقطة.
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