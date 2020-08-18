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أخبار العالم

إسرائيل تعلق على محكمة اغتيال الحريري: لا شك أن حزب الله هو المسئول

الثلاثاء 18/أغسطس/2020 - 07:36 م
صدى البلد
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قسم الخارجي
علقت وزارة الخارجية الإسرائيلية، اليوم الثلاثاء، على محكمة لبنان الخاصة باغتيال رفيق الحريري، وقالت إن الحكم الذي أصدرته المحكمة اليوم لا يقبل التأويل.. حزب الله الإرهابي ورجاله كانوا متورطين في الاغتيال وتضليل العدالة.

وتابعت الخارجية الإسرائيلية قائلة إن حزب الله بات يأسر مستقبل اللبنانيين ويربطه بمصالح أجنبية، ويجب على دول العالم العمل ضد حزب الله من أجل مساعدة لبنان على التحرر من هذا التهديد. إن تسلح الحزب وجهوده في إقامة ترسانة صواريخ دقيقة وأنشطته المختلفة تعرض المنطقة كلها للخطر.
وفي السياق ذاته، قال رئيس الأركان الإسرائيلي، أفيف كوخافي، إن حزب الله بات جيشا إرهابيا يعمل في بيروت، وأضاف أن التنظيم يعمل تحت لا مبالاة الأمم التحدة.
وتابع كوخافي قائلا إن الحكومة اللبنانية تلغي نفسها أمام حزب الله، وطالب الحكومة بضرورة ألا تقف مكتوفة الأيدي في التعامل مع حزب الله.
وأمميا، قال كوخافي إن قوات حفظ السلام الدولية "اليونيفيل" غير مجدية في صيغتها الراهنة
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