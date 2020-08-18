نزاهة وشفافية.. الأمم المتحدة تعلق على الحكم في قضية اغتيال رفيق الحريري

علقت الأمم المتحدة على الحكم في قضية اغتيال رئيس وزراء لبنان الأسبق رفيق الحريري، مؤكدة أنها القرار يؤكد الالتزام الدولي بالعدالة.





ووفقًا لـ"العربية"، شددت الأمم المتحدة على استقلالية ونزاهة المحكمة الدولية الخاصة بلبنان التي أصدرت اليوم الثلاثاء، حكمها في قضية اغتيال رئيس الوزراء الأسبق رفيق الحريري في تفجير ضخم بسيارة مفخخة هزّ بيروت في 14 فبراير 2005.





وأدانت المحكمة الخاصة بلبنان عضو حزب الله سليم عياش في اغتيال رفيق الحريري، لافتة إلى أنه يصعب إثبات ترؤس مصطفى بدرالدين لخلية اغتيال الحريري.





وأضافت المحكمة الخاصة بلبنان، أن عنيسي وصبرا شاركا بعملية التضليل بعد وقوع جريمة اغتيال الحريري.



