محافظ جنوب سيناء يترأس أول مجلس تنفيذي منذ جائحة كورونا

ترأس اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء اليوم الثلاثاء أول جلسة مجلس تنفيذي منذ جائحة كورونا بحضور المهندسة ايناس سمير نائب المحافظ، واللواء نادر عشماوي السكرتير العام، واللواء مجدي الوصيف السكرتير العام المساعد، واللواء محمود عيسي مفوض المحافظ للمشروعات والتنمية ورؤساء المدن ومديري المديريات و الإدارات بالديوان العام .





وبدأت الجلسة بالسلام الجمهوري وشدد المحافظ علي مراعاة إجراءات التباعد الاجتماعي واتخاذ كافة الاجراءات الاحترازية التي تتخذها الدولة لمواجهه فيروس كورونا واضاف المحافظ ان المحافظة تنفذ تعليمات رئيس الوزراء في هذا الشأن والتي منها غلق الشواطئ وغلق المحال في الثانية عشر مساءً كما شدد المحافظ علي ضرورة تنفيذ اعمال الازالات المخالفة فورًا تنفيذًا لتعليمات رئيس الوزراء في هذا الشأن.





كما عرضت المهندسة إيناس سمير نتائج لجنة متابعة ومراجعة موضوعات تقنين اراضي الدولة.





كما تم استعراض نتائج لقاء وزير الزراعة والذي تم خلال بحث آليات زيادة التنمية الزراعية ومشروعات الاستثمار الزراعي بالمحافظة وتطوير ميناء الصيد والذي عقد بمقر الوزارة بالقاهرة بحضور المهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة وعدد من قيادات الوزارة والمحافظة لبحث آفاق التنمية الزراعية في محافظة جنوب سيناء وكيفية النهوض بالإنتاج الزراعي والثروة الحيوانية والداجنة والسمكية لتوفير وتدعيم الغذاء لسكان المحافظة وأيضا تلبية احتياجات الفنادق والسياحة من هذه المنتجات بدلًا من نقل البضائع من القاهرة مما يؤدي الى زيادة أسعارها.





كما تم خلال لقاء المحافظ ووزير الزراعة مناقشة العمل علي تطوير المحطة البحثية برأس سدر والتابعة لمركز بحوث الصحراء لخدمة جميع مدن المحافظة وأيضا إنشاء وحدة للزراعة الآلية وتزويدها بالمعدات اللازمة للميكنة الزراعية بالإضافة إلى إنشاء مركز لبيع التقاوي وكذلك مشتل لامداد المحافظة بالشتلات التي تحتاجها وايضا منفذا لبيع مستلزمات تطوير وتحديث نظم الرى.





كما اتفق وزير الزراعة ومحافظ جنوب سيناء أيضا على إجراءات لتشجيع المستثمرين الزراعيين وعلى إنشاء فرع لمعهد صحة الحيوان بسيناء والتوسع في الاستزراع السمكي ومزارع الدواجن والاهتمام بالثروة الحيوانية مع توفير الرعاية البيطرية والامصال واللقاحات وآليات تحسين السلالات وانشاء وحده للتلقيح الاصطناعي للجمال خاصة فى ظل اقامة مهرجان الهجن سنويا بالمحافظة ولتكون نموذجا يستفاد به لهذا النوع من الجمال في ظل اهتمام أهالي سيناء بأنشطة ومسابقات الهجن وعلى تطوير الصوب الزراعية والاهتمام بالزراعات المحمية وإنشاء مركز لتجميع الألبان يكون نموذجا استرشاديا للمواطنين والمستثمرين مع تسهيل إجراءات تراخيص كافة أنشطة الإنتاج الزراعي والحيواني.





وفي نهاية الاجتماع تم الاتفاق على تشكيل لجنه تنسيقية من قيادات الوزارة والمحافظة لمتابعة الموضوعات وعرض تقرير دورى على الوزير والمحافظ.





كما اعلن المحافظ عن ذبح 3 عجول وتوزيعهم علي اهالي طور سيناء بالمجان بمناسبة العام الهجري الجديد مقدمة من جمعية مصر الخير وافتتاحها بالمحافظة والتي تعمل بطاقة انتاجية 3000 راس ماشية.

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كما تطرق الاجتماع علي التصديق علي الجلسة السابقة.





ووجه المحافظ رئيس مدينة طور سيناء بالعمل علي رفع كفاءة المقر الحالي للمجلس الشعبي المحلي للمحافظة والكائن بالدور الارضي بمجمع المصالح بمدينة طور سيناء.





كما تم استعراض مذكرة الشئون القانونية بشأن المقترح المقدم من مديرية الصحة بشان رغبتها في تعديل نشاط 3 وحدات سكنية مملوكه لها بمدينه طور سيناء لتكون مكاتب صحة لخدمه المواطنين وكذا تغيير نشاط وحدة سكنية بشرم الشيخ كمركز لفحص المشتغليين بالاغذية والمشروبات بشرم الشيخ .





وعرض مذكرة مدينه ابورديس بشان الموافقة علي ترخيص لجمعية تنمية المجتمع المحلي لادارة دار المناسبات بحي السلام التجمع البدوي بايجار رمزي وسداد مستلزمات التشغيل وذلك لمدة عام قابل للتجديد بموافقة كتابية من المدينه في حال اثبات جديتها مع الادارة.





وعرض مذكرة مدينة راس سدر بمد مدة حق الانتفاع لمنازل متضرري السيول ووحدات السكنية والمنازل البدوية لمدة 15 عام قابلة للتجديد بموافقة الطرف الأول بدلا من خمس سنوات ويسدد قيمة حق الانتفاع لصالح صندوق الاسكان بالمحافظة وفقا لراي الجهاز الوطني لتنمية سيناء لتحقيق قدر من الاستقرار للمواطنين .





كما تم استعراض تقرير اللجنة المشكلة لتجديد التعاقد للبيوت البدوية بمنطقة ابو سيلة بسانت كاترين وقد انتهت اللجنة الي التعاقد مع المستحقين شاغلي هذه البيوت بنظام حق الانتفاع خمس سنوات علي ان يكون مقابل حق الانتفاع قدرة 100 جنيها شهريا تزاد مقابل قيمة حق الانتفاع بملغ خمسون جنيها كل 5 سنوات نظرا لظروف المدينة وتدني دخول المواطنين .





وعرض ضوابط وشروط وإجراءات تخصيص الوحدة السكنية اسكان بدوي خاصة بعد اقرارها من مجلس ادارة صندوق الاسكان والمصدق عليه في يوليو السابق.





كما تم عرض تعديل اسم مسجد التوحيد الكائن باول شارع المنشية والذي يتم إعادة تأهيله في الوقت الحالي الي مسجد الحق المبين.