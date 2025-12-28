ضبط سيدتين سرقتا هاتفًا محمولًا بالإسكندرية بأسلوب المغافلة

كشفت شرطة الدخيلة بالإسكندرية ملابسات تعليق مدعوم بمقطع فيديو تم تداوله بأحد الحسابات بمواقع التواصل الاجتماعى، تضررت خلاله صاحبة الحساب من سرقة هاتفها المحمول بأسلوب المغافلة بالإسكندرية.

بالفحص، تبين أنه بتاريخ 29/9/2025 تلقى قسم شرطة الدخيلة بالإسكندرية بلاغا من طالبة، ابنة صاحبة الحساب، مقيمة بدائرة القسم، بقيام سيدة مجهولة بمغافلتها أثناء تواجدها بالطريق العام بدائرة القسم وسرقة هاتفها المحمول.

أمكن تحديد وضبط مرتكبتي الواقعة، وهما سيدتان، لهما معلومات جنائية، مقيمتان بمحافظة الإسكندرية.

وبمواجهتهما، اعترفتا بارتكاب الواقعة، وبإرشادهما تم ضبط المسروقات.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية فى حينه، وتولت النيابة العامة التحقيق.