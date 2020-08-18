سرب من القناديل يغطى سطح البحر فى أوكرانيا.. فيديو

قام مجموعة من سائحين عبر زوارق، برحلة بحرية مليئة بالأحداث عندما صادفوا سربًا هائلًا من قناديل البحر.

ووفقًا لصحيفة ديلي ميل البريطانية، أُجبر القائمون على الرحلة البحرية على التجديف بزوارقهم، عبر سرب من قناديل في بحر آزوف قبالة ساحل بيرديانسك ، في منطقة زابوريزهيا أوبلاست جنوب شرق أوكرانيا.

واظهر مقطع فيديو، نشر على موقع يوتيوب في 15 أغسطس ، سرب قناديل البحر ، ذات حجم متوسط ، تغطي سطح الماء، خلال قيام مجموعة من السائحين برحلة بحرية عبر زوارقهم.

وحاول القائمون على الرحلة البحرية تحريك مجاديفهم عبر الماء ، لكنهم كانوا يكافحون لتحريكها بسبب السرب الهائل من القناديل المنتشر على سطح البحر.



