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أول تعليق لـ نازك الحريري على حكم المحكمة الدولية.. ورسالتها على الهواء

الثلاثاء 18/أغسطس/2020 - 09:03 م
نازك الحريري
نازك الحريري
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كـريـم الـخـطـيـب
أذاعت قناة «MTV اللبنانية» أول تعليق للسيدة نازك الحريري على حكم المحكمة الدولية حول زوجها رفيق الحريري.

وقالت نازك الحريري: «أتوجه في البداية إلى أهالي ضحايا المجزرة والتعازي الحارة واهالي الجرحى بالدعاء بالشفاء العاجل، مستذكرة بشهداء كثر سقطوا الي جانب الرئيس الشهيد رفيق الحريري».


وأضافت نازك الحريري: «أتمنى أن يحمل المستقبل عدالة للشهداء يشفى غليلي الأهالي الذين لا يعرفوا كيف ولماذا سقطوا أبنائهم ودمرت المنازل والمستشفيات والمدارس»، مضيفا أننا لا نريد الثائر ولكن معرفة المتهمين وتحقيق العدالة واحقاق الحق.

وأوضحت أن اليوم حكم تاريخي لا يعيد من رحلوا ولكنه يعيد إلى لبنان منطق المحاسبة والعدالة الذي صدرته قوى الظلام، مؤكدة أن اليوم كنا نترقبه خاصة العائلة والوطن العربي والمجتمع العربي لنعرف من خطط ونفذ هذه الجريمة التي لا تمت إلى هذه الإنسانية بصلة.


وأشار إلى أننا في حزن عميق وهو نفس الشعور في أول الفاجعة الأولى التي أودت بحياة الشهيد رفيق الحريري، والآن لسان حالي ان لا يصف الشعور بداخلها الان، وبعد 15 عامل المحكمة أصدرت حكمها أخيرا ولكن اتسائل من سيعيد رفيق العمر الآن والشهداء مرة أخرى.

واستشهدت بقول الله تعالى :«وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ ۚ إِنَّمَا يُؤَخِّرُهُمْ لِيَوْمٍ تَشْخَصُ فِيهِ الْأَبْصَارُ » .
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