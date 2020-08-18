AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

تمرد مالي.. الأمم المتحدة تدعو إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عن الرئيس

الثلاثاء 18/أغسطس/2020 - 10:11 م
صدى البلد
Advertisements
شيماء مصطفى
طالب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، اليوم الثلاثاء، بالإفراج الفوري وغير المشروط عن رئيس مالي أبو بكر إبراهيم كيتا، وفقًا لما أفادت به وكالة الأنباء الفرنسية.


وكان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش دعا في وقت سابق إلى الحفاظ على مؤسسات الدولة في مالي على خلفية التمرد العسكري في البلاد.


وأعلن مجلس الأمن الدولي، عن عقد اجتماع طارئ غدا الأربعاء، لمناقشة التطورات في مالي، وفقًا لما أفادت به وكالة "فرانس برس" في نبأ عاجل لها".


يأتي ذلك في الوقت الذي ذكرت تقارير أن هناك تمردا في مالي، وتم اعتقال الرئيس أبو بكر إبراهيم كيتا في العاصمة باماكو، ورئيس الوزراء وعدد من رجال الحكومة .


وجاء الاعتقال بعد تمرد جنود في قاعدة كاتي العسكرية خارج باماكو واعتقال عدد من كبار المسؤولين المدنيين والعسكريين.


وقالت وكالة الأنباء الفرنسية إن إطلاق نار كثيفا سمع قرب قاعدة عسكرية قريبة من العاصمة المالية باماكو.


وأدان الاتحاد الأوروبي التمرد في مالي واعتقال الرئيس، فيما قالت وزارة الخارجية الروسية، إن موسكو تتابع ما يحدث في مالي عن كثب، وتتحقق من معلومات تفيد باعتقال الرئيس أبو بكر إبراهيم كيتا ورئيس الوزراء.


ووفقًا لوكالة "سبوتنيك" الروسية، أكد مصدر رفيع في الخارجية الروسية تعليقا على اعتقال قيادات مالي: "نتحقق من المعلومات.. ونتابع تطورات الأحداث عن كثب".
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

دوي إطلاق نار في قاعدة للجيش المالي .. وأنباء عن تمرد عسكري محتمل

سماع إطلاق نيران داخل قاعدة عسكرية فى مالي

تمرد عسكري في أكبر قاعدة عسكرية قرب عاصمة مالي

تطور خطير في دولة أفريقية.. حديث عن انقلاب عسكري

تمرد عسكري.. اعتقال رئيس مالى وعدد من الوزراء

ماكرون يدخل على خط أزمة التمرد في مالي

ترشيحاتنا

لاعبو الزمالك المهددون بالغياب عن القمة في حال الحصول على إنذار أمام نادي مصر.. الليلة

بملابس جريئة.. ياسمين رئيس تستعرض جمالها على البحر.. شاهد

ما هو يوم عاشوراء وسبب صيامه وفضله؟

التموين: نتحمل 50 قرشا من تكلفة رغيف الخبز الواحد ويتم بيعه للمواطن بـ5 قروش.. فيديو

ميدو يختار رئيس اتحاد الكرة الجديد من الأهلي

احترمي سنك.. فيفي عبده تتعرض لهجوم شرس لهذا السبب

AdvertisementS

وزير النقل يكشف سبب دخوله المستشفى أثناء متابعة أعمال كوبرى كلابشة فى أسوان

"توازنات داخلية خاصة".. ماذا تعني إقالة وزير الدفاع الإثيوبي وكبار رجال الدولة؟

الصحة تعلق على منحى إصابات فيروس كورونا.. وتوجه رسالة لأصحاب الأمراض المزمنة.. فيديو

إيقاف وتفعيل رمز الأمان ببطاقات الائتمان بالبنك الأهلي.. اعرفها

رسالة جديدة من تركي آل الشيخ حول صفقات الأهلي وأزمة رمضان صبحي

تحرك عاجل من البرلمان بسبب تخفيض وزن رغيف الخبز

خاف من الشرطة أثناء ممارسة الرذيلة.. انتحار شاب من شرفة عقار بالدخيلة

التطبيق بعد 6 أشهر.. البرلمان يوافق نهائيا على تعديلات قانون الشهر العقاري

الفيفا يغير أجندة المباريات الدولية ويؤكد تأجيل كأس الأمم الأفريقية

آبي أحمد ينقلب على حلفائه .. إقالة وزير الدفاع الإثيوبي و9 مسئولين بارزين

الحق ادفع.. نداء عاجل من مصلحة الضرائب قبل نشر قانون جديد

أول تعليق لـ حسان دياب بعد قرار المحكمة الدولية في قضية اغتيال رفيق الحريري

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

حريمى ورجالى .. 10 طرق لتنظيف الأحذية وإعادتها كالجديدة

بـ تاتو أنفنيتي.. إيمي طلعت زكريا في إطلالة صيفية مبهجة.. شاهد

رسميا.. انطلاق كيا كرنفال 2021 في كوريا الجنوبية.. صور