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أخبار العالم

الطيران الإسرائيلي يقصف عدة مواقع في قطاع غزة

الثلاثاء 18/أغسطس/2020 - 10:18 م
الطيران الإسرائيلي
الطيران الإسرائيلي يقصف عدة مواقع في قطاع غزة
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شيماء مصطفى
أعلنت وسائل إعلام فلسطينية، أن طيران الاحتلال الإسرائيلي، قصف، مساء اليوم الثلاثاء، عدة أهداف في قطاع غزة، دون أن يبلغ عن وقوع إصابات بين المواطنين.

وقالت قناة "كان" الإسرائيلية إنه "في أعقاب إطلاق البالونات الحارقة والمفخخة والصاروخ تجاه الغلاف، الجيش الإسرائيلي، بدأ يقصف قطاع غزة".

وكانت وسائل إعلام إسرائيلية، ذكرت في وقت سابق أن 39 حريقا على الأقل نشبت في مستوطنات غلاف غزة نتيجة إطلاق البالونات الحارقة من فرق الإرباك الليلي في القطاع.

في السياق ذاته، دوت صافرات الانذار في مستوطنات غلاف القطاع نتيجة إطلاق صاروخين من غزة باتجاه المستوطنات، فيما قالت تقارير إعلامية فلسطينية إن مستوطنين اثنين أصيبا أثناء محاولتهما الهرب إلى الملجأ.

يأتي ذلك بعد وقت قليل من تهديد رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، بجولة جديدة من المواجهة مع قطاع غزة إذا لم يتوقف إطلاق البالونات الحارقة.
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