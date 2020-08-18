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فن

كاميلا كابيلو تستأنف تصوير فيلمها cinderella

الثلاثاء 18/أغسطس/2020 - 11:33 م
صدى البلد
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شروق إبراهيم

تستأنف المغنية الامريكية كاميلا كابيلو تصوير فيلمها الجديد Cinderella في العاصمة البريطانية لندن بعد توقف استمر اشهر بسبب جائحة فيروس كورونا.


وتجري شركة الانتاج اختبارات فيروس كورونا للعاملين في فيلم قبل بدء التصوير وبعده.


وقبل عام ارتبطت كاميلا كابيلو بالمغني الامريكي شون مينديز بعد تقديمهما سويا اغنية senorita في صيف ٢٠١٩.

 

وكانت كاميلا كابيلو مرتبطة بشاب من خارج الوسط الفني يدعي حبيبها ماثيو هوسي، وانفصلا منذ أشهر بعد علاقة عاطفية استمرت لأكثر من عام ونصف، أما شون مينديز كان على علاقة بـ هايلي بالدوين المتزوجة الان من المغني الكندي جاستين بيبر.


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