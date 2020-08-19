تعرف على أول معلومات عن سكودا Enyaq iV 2021 الكهربائية.. صور

أعلنت شركة سكودا لصناعة السيارات التشيكية الكشف عن سيارة كوبيه كهربائية متعددة الاستخدامات تحت مسمى Skoda Enyaq iV وسيقام العرض العالمي الأول للسيارة في أوائل عام 2021 .

واوضحت الشركة ان السيارة اينياك Skoda Enyaq iVهى من فئة الكوبيه SUV ،و يبلغ طولها 4.65 مترًا وعرضها 1.92 مترًا وارتفاعها 1.6 مترًا .

وتابعت الشركة ان اسم السيارة الكهربائية الجديدة اينياك Skoda Enyaq iV هو مشتق من الكلمة الأيرلندية "enya" والتي تعني "مصدر الحياة". ومع وجود حرف "q" في النهاية

وتقوم فولكس فاجن المالكه لسكودا بانتاج مجموعة القيادة الكهربائية المعيارية (MEB) التي تستخدمها سيارة سكودا الجديده إنياك الكهربائيه Skoda Enyaq iV 2021 .

وهناك خياران مختلفان للقيادة وثلاثة أحجام للبطاريات وخمسة مستويات للطاقة في الإصدارات المبتدئة ، يقود محرك خلفي العجلات الخلفية ، أما الإصدارات الأكثر قوة فهي تحتوي على محرك كهربائي ثانٍ على اللوحة الأمامية ، و يبلغ قوة الطراز العلوي 306 حصانًا ، ووفقًا لدورة WLTP ، يجب أن يكون النطاق الأقصى 500 كيلومترًا مناسبًا للاستخدام اليومي.

وحددة الشركة السرعة القصوى عند 180 كم ساعة ، في حين أن Skoda Enyaq iV (2021) يجب أن تكمل السرعة على الطريق الريفي من صفر الي 100 كلم عند 6.2 ثانية.