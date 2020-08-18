خصم 10% لحاملي بطاقات التموين.. حماية المستهلك: مبادرة ما يغلاش عليك عبقرية

قال أحمد سمير، القائم بأعمال رئيس جهاز حماية المستهلك، إن مبادرة الرئيس السيسي لتشجيع المنتج المحلي، تعد مبادرة عبقرية لأنها لصالح المستهلك في المقام الأول، والمُصنع يحقق مكاسب ضمن تلك المبادرة.





وأضاف أحمد سمير، في تصريحات تليفزيونية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد"، أن الاقتصاد المصري سوف تستفيد من مبادرة تشجيع المنتج المحلي.





وتابع أحمد سمير "الكل كسبان في ميادة ميغلاش عليك والمستهلك يستطع شراء كافة احتياجاته بأسعار جيدة".





وأكد أحمد سمير "12.25 مليار جنيه دعما من الدولة لتوفير خصم على منتجات مبادرة ما يغلاش عليك".





وأشار أحمد سمير إلى أن "الخصم الأساسي من المُنتج يتراوح بين 10% و20%، ويستفيد منه كل المستهلكين المترددين على المبادرة"، موضحا " هناك خصم 10% إضافية لحاملي بطاقات التموين بإجمالي 64 مليون مواطن".