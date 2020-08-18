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فن

في رصيده 4 أفلام.. عمرو دياب يعود للتمثيل عبر بوابة نتفليكس

الثلاثاء 18/أغسطس/2020 - 11:56 م
ايس كريم في جليم
ايس كريم في جليم
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محمد نبيـل
أعلن عمرو دياب عودته للتمثيل من جديد، عبر مسلسل تلفزيوني للمؤلف مدحت العدل تارة، وفيلم سينمائي للمخرج طارق العريان تارة أخرى، فضلا عن عدد من شركات الإنتاج المصرية والعربية التي حاولت أن تستحوذ على حقوق عمله المقبل ولكن دون جدى، حتى استطاعت شبكة نتفليكس أن تعلن قبل ساعات عن تعاقدها مع الهضبة لتقديم مسلسل درامي.


نتفليكس الشركة الرّائدة عالميًّا في مجال تقديم خدمة البث الترفيهي، سوف تتعاون لأول مرة مع المطرب  عمرو دياب، الفنان الأفضل مبيعًا في الشرق الأوسط والحائز على 7 جوائز "ورلد ميوزك أورد" و 7 جوائز "أفريكان ميوزيك أورد" ،  لإنتاج عمل درامي جديد من بطولته. ليعود الهضبة للأعمال الدرامية بعد غياب 27 عاما منذ قيامه بدور "أدهم" في فيلم ضحك و لعب و جد و حب مع الفنان الراحل عمر الشريف.


وقال أحمد الشرقاوي رئيس الإنتاجات العربية الأصلية في نتفليكس "على مدار أكثر من 30 عامًا من الإبداع الموسيقي والغناء، استطاع عمرو دياب في خلال رحلته الفنية أن يصبح ايقونة لمختلف الأجيال ليس فقط على الصعيد الفني ولكن على الصعيد الثقافي ايضًا، فدائما تتطلع الأجيال إلى اختيارات عمرو دياب المتجددة في حفلاته وحملاته الدعائية والموضة وغيرها، مما يجعل تأثيره قويا على الأجيال الماضية، الحالية والقادمة. ونحن على ثقة أن هذا التعاون الجديد سيجعل الجمهور في غاية السعادة  ليرى عودة النجم العالمي عمرو دياب من خلال هذا العمل الدرامي."


وقال النجم العالمي عمرو دياب : "أنا سعيد جدًا بالتعاون مع نتفليكس في هذا العمل الفني الجديد، فأنا من أشد المؤمنين بأن الفن لغة عالمية، وقد استطعنا من خلال الموسيقى أن نبني جسورًا من التواصل والمحبة مع العديد من الثقافات المختلفة والمتنوعة، والآن وبهذا العمل الدرامي أنا متحمس جدًا مع نتفليكس أن نصل من خلال هذا العمل الدرامي إلى أكثر من ١٩٣ مليون متابع في أكثر من ١٩٠ دولة حول العالم للاستمتاع بمحتوى فني جديد صنع في مصر ويستمتع به العالم بأكمله".


عمرو دياب قدم خلال مسيرته 4 أفلام سينمائية وهي على الترتيب، السجينتان، العفاريت، آيس كريم في جليم، وضحك ولعب وجد ولعب، فضلا عن عدد من المشاركات الأخرى بالتلفزيون، وينتظر أن يحصل عمله المقبل مع شبكة نتفليكس على نسب مشاهدة قياسية، من المتوقع أن يبدأ تصوير العمل الفني الجديد مطلع العام المقبل.

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