أمريكا تعلن سقوط 3 صواريخ كاتيوشا بالقرب من قاعدتها في سوريا

ذكرت وكالة "سبوتنيك" الروسية أن 3 صواريخ سقطت بالقرب من القاعدة الأمريكية التي أقيمت خارج العاصمة التي تحمل اسم المنطقة، ولم تتسبب في وقوع أضرار أو إصابات.





وقالت إن سقطت ثلاثة صواريخ صغيرة من طراز كايتوشا بالقرب من قاعدة كونوكو في سوريا، بحسب الكلونيل مايلز.





وأعلن المرصد السورى لحقوق الإنسان في وقت سابق عن سقوط قذائف صاروخية بمحيط قاعدة أمريكية بريف دير الزور الشرقي.





وذكرت مصادر للمرصد السوري أن عدة قذائف هاون مجهولة المصدر، سقطت ظهر اليوم، في محيط القاعدة الأمريكية في حقل كونيكو للغاز في ريف دير الزور الشرقي، دون وقوع إصابات.





وفي سياق آخر، أعلنت وزارة الدفاع الروسية عن مقتل جنرال روسي وإصابة جنديين بجروح في سوريا، الثلاثاء، بعد استهداف مركبتين كانا على متنهما بعبوة ناسفة.





وحسب وكالة "سبوتنيك" الروسية، قيل إن الانفجار وقع على بعد حوالي 15 كيلومترا خارج مدينة دير الزور، حيث قيل إن القافلة الروسية أصيبت أثناء عودتها من حدث إنساني.





وقالت وزارة الدفاع "نتيجة للانفجار، أصيب ثلاثة جنود روس. وأثناء الإخلاء وأثناء استقبال مساعد طبي، توفي مستشار عسكري روسي كبير برتبة لواء متأثرا بجروح خطيرة أصيب بها.



