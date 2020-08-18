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ديني

بدء أعمال تركيب الحلقات المثبتة لكسوة الكعبة لإسدال الثوب غدًا

الثلاثاء 18/أغسطس/2020 - 11:55 م
البدء في أعمال تركيب
البدء في أعمال تركيب الحلقات المثبتة لكسوة الكعبة لإسدالها
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محمد شحتة
باشرت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي ممثلة في وكالة الرئاسة لشؤون مجمع كسوة الكعبة المشرفة والمعارض والمتاحف، اليوم تركيب الحلقات المثبتة لإسدال ثوب الكعبة المشرفة وتثبيته بحلقات الشاذروان المذهبة غدًا. 

ووفقا للخطة التشغيلية والفنية لإسدال ثوب الكعبة المشرفة باشر الفريق المعني بالمهمة، بتركيب الحلقات المثبتة لكسوة الكعبة المشرفة مساء هذا اليوم، ليتم إسدال الجزء الذي تم رفعه من الثوب خلال موسم الحج لعام ١٤٤١هـ؛ مع الحفاظ على الإجراءات الاحترازية التي حددتها الجهات الصحية بالمملكة لفايروس كورونا. 

وتتم الأعمال بتوجيه وإشراف الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، وبمتابعة سعادة وكيل الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام، أحمد بن محمد المنصوري، ووكيل الرئيس العام لشؤون مجمع كسوة الكعبة المشرفة والمعارض والمتاحف، عبدالحميد بن سعيد المالكي.

بدء أعمال تركيب الحلقات المثبتة لكسوة الكعبة لإسدال الثوب غدًا
بدء أعمال تركيب الحلقات المثبتة لكسوة الكعبة لإسدال الثوب غدًا
بدء أعمال تركيب الحلقات المثبتة لكسوة الكعبة لإسدال الثوب غدًا
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