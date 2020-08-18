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فن

عمرو دياب يطرح برومو أغنية في أماكن السهر

الثلاثاء 18/أغسطس/2020 - 11:58 م
صدى البلد
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محمد نحلة - نبيل العدوي

طرح النجم  عمرو دياب برومو أغنيته الجديدة "في أماكن السهر" المتوقع طرحها كاملة خلال الفترة القادمة.


الأغنية من كلمات تامر حسين وألحان عزيز الشافعي وتوزيع أسامة الهندي.


يذكر أن شبكة نتفليكس العالمي أعلنت تعاقدها مع عمرو دياب إلى تقديم مسلسل عالمي عبر منصتها.


وقال النجم العالمي عمرو دياب :  "أنا سعيد جدًا بالتعاون مع نتفليكس في هذا العمل الفني الجديد، فأنا من أشد المؤمنين بأن الفن لغة عالمية، وقد استطعنا من خلال الموسيقى أن نبني جسورًا من التواصل والمحبة مع العديد من الثقافات المختلفة والمتنوعة، والآن وبهذا العمل الدرامي أنا متحمس جدًا مع نتفليكس أن نصل من خلال هذا العمل الدرامي إلى أكثر من ١٩٣ مليون متابع في أكثر من ١٩٠ دولة حول العالم للاستمتاع بمحتوى فني جديد صنع في مصر ويستمتع به العالم بأكمله"


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