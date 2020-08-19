احذروا مشاركة صور أطفالكم.. أم تتفاجأ بـ رضيعتها في موقع للتحرش بالأطفال

إذا رزقك الله بأطفال رائعين؛ فلا داعي لأن يعرف العالم كله عن مدى روعتهم، فرغم المسافات التي قلصتها وسائل التواصل الاجتماعي بين الناس والمنافع التي عادت عليهم منها؛ إلا أن المساوئ كانت أكبر بكثير.

وكان من بين تلك المساوئ؛ تعرض أم لصدمة شديدة؛ بعدما رأت صور طفلتها التي لم تتخطَّ العامين، على موقع للمتحرشين بالأطفال جنسيًا.





؛ فإلى جانب العديد من الكوارث التي قد تنتج عن الأمر كحوادث الخطف، القتل، الابتزاز وكذلك الحسد؛ كانت هذه إحداهن. وحذَّرت الأم الأمريكية بشدة من نشر الآباء لصور أطفالهم عبر الإنترنت

اقرأ المزيد:





وشاركت «أماندا مورجان» 29 عامًا، صورا بريئة لطفلتها «كاليا» ، البالغة من العمر عامين الآن ، عبر حسابها على إنستجرام ، عندما كانت الطفلة في عمر 6 أشهر فقط.





وتفاجأت برسائل من آباء آخرين بأن الصور قد تمت مشاركتها على موقع إلكتروني روسي حيث يمكن للمتحرشين بالأطفال تصفحها والتعليق عليها بألفاظ مسيئة.





وقد كانت الصدمة عندما شاهدت طفلتها في إحدى الصور تم وضع المكياج على وجهها، كما لو كانت لديها عيون خضراء ورموش سوداء طويلة وأحمر شفاه.





بَكَت الأم كثيرًا ولم تر عينيها النوم كلما تخيلت التعليقات الجنسية والمسيئة على صورة طفلتها الصغيرة، وقد قررت مشاركة الأمر؛ لتحذير الآباء الآخرين من الاستعانة بنشر صور أطفالهم عبر الإنترنت.