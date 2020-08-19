استقالة رئيس مالي أبو بكر كيتا بعد احتجازه على أيدي متمردين

أعلن التليفزيون الرسمي في مالي، استقالة الرئيس أبو بكر إبراهيم كيتا؛ بعد احتجازه على يد جنود متمردين، حسبما أفادت وكالة "رويترز".
وكانت المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا "ايكواس" أعلنت إغلاق الحدود البرية والجوية مع مالي، وتعليق عضويتها؛ بعد تمرد للجيش ضد الرئيس.
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وأدانت الـ"ايكواس" بشدة، إطاحة العسكريين برئيس السلطة في مالي، واعتقال الرئيس أبو بكر إبراهيم كيتا، داعية إلى فرض عقوبات على المتمردين.
يأتي ذلك في وقت تشهد فيه مالي تمردا عسكريا حيث تم اعتقال الرئيس أبو بكر إبراهيم كيتا في العاصمة باماكو، ورئيس الوزراء وعدد من رجال الحكومة.
فيما قالت وزارة الخارجية الروسية، إن موسكو تتابع ما يحدث في مالي عن كثب، وتتحقق من معلومات تفيد باعتقال الرئيس أبو بكر إبراهيم كيتا ورئيس الوزراء.