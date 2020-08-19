استقالة رئيس مالي أبو بكر كيتا بعد احتجازه على أيدي متمردين





وكانت المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا "ايكواس" أعلنت إغلاق الحدود البرية والجوية مع مالي، وتعليق عضويتها؛ بعد تمرد للجيش ضد الرئيس.





اقرأ أيضا:





وأدانت الـ"ايكواس" بشدة، إطاحة العسكريين برئيس السلطة في مالي، واعتقال الرئيس أبو بكر إبراهيم كيتا، داعية إلى فرض عقوبات على المتمردين.





يأتي ذلك في وقت تشهد فيه مالي تمردا عسكريا حيث تم اعتقال الرئيس أبو بكر إبراهيم كيتا في العاصمة باماكو، ورئيس الوزراء وعدد من رجال الحكومة.



