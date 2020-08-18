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أخبار العالم

بعد تمرد مالي.. اجتماع طارئ لمجلس الأمن غدا

الثلاثاء 18/أغسطس/2020 - 10:10 م
مجلس الأمن
مجلس الأمن
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شيماء مصطفى
أعلن مجلس الأمن الدولي، عن عقد اجتماع طارئ غدا الأربعاء، لمناقشة التطورات في مالي، وفقًا لما أفادت به وكالة "فرانس برس" في نبأ عاجل لها".

يأتي ذلك في الوقت الذي ذكرت تقارير أن هناك تمردا في مالي، وتم اعتقال الرئيس أبو بكر إبراهيم كيتا في العاصمة باماكو، ورئيس الوزراء وعدد من رجال الحكومة .

وجاء الاعتقال بعد تمرد جنود في قاعدة كاتي العسكرية خارج باماكو واعتقال عدد من كبار المسؤولين المدنيين والعسكريين.

وقالت وكالة الأنباء الفرنسية إن إطلاق نار كثيف سمع قرب قاعدة عسكرية قريبة من العاصمة المالية باماكو.

وأدان الاتحاد الأوروبي التمرد في مالي واعتقال الرئيس، فيما قالت وزارة الخارجية الروسية، إن موسكو تتابع ما يحدث في مالي عن كثب، وتتحقق من معلومات تفيد باعتقال الرئيس أبو بكر إبراهيم كيتا ورئيس الوزراء.

ووفقًا لوكالة "سبوتنيك" الروسية، أكد مصدر رفيع في الخارجية الروسية تعليقا على اعتقال قيادات مالي: "نتحقق من المعلومات.. ونتابع تطورات الأحداث عن كثب".
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