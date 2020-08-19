AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

مادلين طبر تستعيد ذكريات الطريق إلى إيلات: أحب الناس

الأربعاء 19/أغسطس/2020 - 02:36 ص
الطريق الى ايلات
الطريق الى ايلات
Advertisements
محمد بدران

استعادت الفنانة مادلين طبر ذكريات فيلم "الطريق إلى إيلات" من خلال حسابها بموقع التواصل الاجتماعي وتبادل الصور والفيديوهات "انستجرام". 

".ونشرت مادلين طبر صورة من أحداث الفيلم بصحبة عزت العلايلي ونبيل الحلفاوي وعلقت "احب الناس

يذكر أن آخر أعمال مادلين طبر مسلسل "القمر اخر الدنيا" وتدور أحداث المسلسل في إطار اجتماعي رومانسي، ويشارك في بطولة العمل كل من الفنانين بشرى، مؤمن نور، هشام إسماعيل، ساندي، مادلين طبر ، ثراء جبيل، سميرة عبد العزيز ، أحمد كرارة ، أميرة نايف، هدى الأتربي، وعمرو عابد، ومن إخراج تامر حمزة.

وشاركت مادلين طبر أيضا فى العديد من الأعمال الدرامية منها مسلسل "زمن عماد الدين" عام 2002، و"محمود المصري" عام 2004، و"أصحاب المقام الرفيع" بنفس العام، ومسلسل "لا أحد ينام فى الإسكندرية" عام 2006، ومسلسل "حنان وحنين" مع الراحل عمر الشريف عام 2007، ومسلسل "النار والطين"، و"أوراق التوت" وغيرها من الأعمال الدرامية المهمة


Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

فيديو رقص.. بشرى تثير الجدل مع ثراء جبيل على السوشيال ميديا

مادلين طبر: هذا ما أفعله لمواجهة فيروس كورونا.. وسنمر من الأزمة قريبا

أنقذت مصر من جماعة مضللة.. مادلين طبر تكشف عن رأيها في ثورة 30 يونيو

بشرى: «القمر آخر الدنيا» يعتمد على البطولة الجماعية

بشري: لا أفكر في تقديم تتر عمل فني

بشرى تبهر جمهورها بأحدث ظهور على السوشيال ميديا .. شاهد

ترشيحاتنا

الصحة تعلق على منحى إصابات فيروس كورونا.. وتوجه رسالة لأصحاب الأمراض المزمنة.. فيديو

بملابس جريئة .. شقيقة هنا الزاهد تبرز أنوثتها في أحدث ظهور

للرجال فقط .. علامة تشير للإصابة بـ سرطان البروستاتا.. اكتشفها

الزمالك يفشل فى الفوز على نادي مصر للمرة الثانية ويخرج بنقطة

تعرف على الرجل الذي تسبب في إقالة وزير دفاع إثيوبيا

الأهلى بلا منافس.. ترتيب الدوري المصري بعد سقوط الزمالك فى فخ التعادل مع نادي مصر

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

يهاجم البنكرياس.. كورونا يسبب الإصابة بالسكري

الطفلة المعجزة.. ولدت بمرض نادر وتحتاج لزراعة 3 قلوب لتعيش | صور

خارق للمناعة والعظام.. فوائد الكركم مع الحليب