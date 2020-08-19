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منوعات

ضابط شرطة يحاول خنق مواطن آسيوي في بريطانيا.. شاهد

الأربعاء 19/أغسطس/2020 - 06:31 ص
صدى البلد
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مريم صليب
تداول رواد التواصل الإجتماعي، مقطع فيديو، يُظهر ضابطا بريطانياً وهو يحاول خنق مواطن آسيوي، في مدينة هاليفاكس، وسط بريطانيا . 

وبحسب ما ورد في صحيفة " ميرور" البريطانية ، فإن الضابط البريطاني كاد يخنق الشاب الآسيوي ويسمى "أحمد حسن" ، والذي ادعى الضابط أن الشاب هاجمه بعنف؛ على الرغم من أن الأخير لم يحاول مقاومة اعتقاله. 

وظهر في المقطع، الضابط وهو يضغط على عنق الشاب، و يقول له " اهدأ و إلا سأخنقك" ، و لم يلتفت الضابط إلى أن هناك أحدها يصور كل ما يدور. 

وفتحت الشرطة البريطانية تحقيقا سريعا مع الضابط؛ للوصول إلى السبب الذي دفعه للقيام بذلك الفعل.
 
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