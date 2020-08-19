ضابط شرطة يحاول خنق مواطن آسيوي في بريطانيا.. شاهد





وبحسب ما ورد في صحيفة " ميرور" البريطانية ، فإن الضابط البريطاني كاد يخنق الشاب الآسيوي ويسمى "أحمد حسن" ، والذي ادعى الضابط أن الشاب هاجمه بعنف؛ على الرغم من أن الأخير لم يحاول مقاومة اعتقاله.





وظهر في المقطع، الضابط وهو يضغط على عنق الشاب، و يقول له " اهدأ و إلا سأخنقك" ، و لم يلتفت الضابط إلى أن هناك أحدها يصور كل ما يدور.





وفتحت الشرطة البريطانية تحقيقا سريعا مع الضابط؛ للوصول إلى السبب الذي دفعه للقيام بذلك الفعل.

تداول رواد التواصل الإجتماعي، مقطع فيديو، يُظهر ضابطا بريطانياً وهو يحاول خنق مواطن آسيوي، في مدينة هاليفاكس، وسط بريطانيا .