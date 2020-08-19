ضابط شرطة يحاول خنق مواطن آسيوي في بريطانيا.. شاهد

تداول رواد التواصل الإجتماعي، مقطع فيديو، يُظهر ضابطا بريطانياً وهو يحاول خنق مواطن آسيوي، في مدينة هاليفاكس، وسط بريطانيا .
وبحسب ما ورد في صحيفة " ميرور" البريطانية ، فإن الضابط البريطاني كاد يخنق الشاب الآسيوي ويسمى "أحمد حسن" ، والذي ادعى الضابط أن الشاب هاجمه بعنف؛ على الرغم من أن الأخير لم يحاول مقاومة اعتقاله.
وظهر في المقطع، الضابط وهو يضغط على عنق الشاب، و يقول له " اهدأ و إلا سأخنقك" ، و لم يلتفت الضابط إلى أن هناك أحدها يصور كل ما يدور.
وفتحت الشرطة البريطانية تحقيقا سريعا مع الضابط؛ للوصول إلى السبب الذي دفعه للقيام بذلك الفعل.