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منوعات

مفاجأة.. إحصائية: ضحايا الأنفلونزا العادية 6 أضعاف وفيات كورونا

الأربعاء 19/أغسطس/2020 - 07:31 ص
صدى البلد
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مريم صليب
تزايدت المخاوف في الفترة الأخيرة من موجة جديدة أعنف من فيروس كورونا ستجتاح العالم مع قدوم الشتاء المقبل، ومازالت كل الدول في صراع حول إنتاج أول لقاح لعلاج الفيروس . 

وحسب ما رد في صحيفة "ميرور" البريطانية، فإن الإحصائية الأخيرة التي أجرتها بريطانيا أن الأنفلونزا العادية أخطر على الإنسان من فيروس كورونا . 

وأكدت الإحصائية أن، 152 شخصًا فقدوا حياتهم بسبب فيروس كورونا في الأسبوع حتى 7 أغسطس، مقارنة بـ 1013 شخصًا ماتوا بسبب الإنفلونزا والالتهاب الرئوي، وفقًا لمكتب الإحصاء الوطني.

وقد تبدو الإحصائية غريبة، ولكنها حقيقية، فإن الأبحاث أكدت أن الأنفلونزا العادية أشد خطورة من فيروس كورونا بحوالي 6 مرات .
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